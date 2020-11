Andrea Zelletta è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo essersi allontanato per qualche giorno. Il giovane, infatti, non ha partecipato all'ultima diretta andata in onda il 30 ottobre. Al suo rientro Andrea ha ricevuto un grande affetto da parte dei suoi coinquilini ed ha spiegato di essersi allontanato per motivi di salute.

Andrea Zelletta è rientrato nella casa del Grande Fratello

Andrea è tornato nella casa del Grande Fratello dopo che era stato allontanato qualche ora prima dell'ultima puntata. La produzione si era limitata a confermare l'assenza temporanea dell'ex tronista, senza però specificare il motivo del suo allontanamento.

Andrea, infatti, non ha partecipato alla puntata andata in onda il 30 ottobre: Zelletta non era tra i nominabili e non ha fatto la sua nomination. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha subito chiarito che il giovane era momentaneamente fuori dal reality. Nonostante il suo rientro in casa, l'ex tronista non ha spiegato chiaramente i motivi che lo hanno portato a lasciare la casa per qualche ora. L'unica cosa che Andrea ha confessato agli altri coinquilini è che si è trattato di un motivo di salute e che non può dare altre informazioni al riguardo. Zelletta non si aspettava di avere la possibilità di rientrare in casa e, quando ha saputo dell'uscita di Guenda, ha espresso il suo dispiacere.

Alice Fabbrica fa leggere a Federica Panicucci i presunti messaggi con Zelletta

A poche ore dall'allontanamento di Andrea dalla casa del Grande Fratello, Alice Fabbrica ha incontrato Federica Panicucci a Mattino 5. La donna sostiene di avere avuto un flirt con Zelletta mentre lui era già fidanzato con Natalia.

Alice si avvicina a Federica per farle leggere i presunti messaggi avuti con l'ex tronista. La Panicucci conferma la versione di Fabbrica, ma dice di non poter leggere i messaggi ad alta voce per tutelare la privacy di Andrea. Non è chiaro, però, il periodo in cui Zelletta e Alice si sarebbero scambiati le parole che incriminerebbero Andrea.

Fabbrica parla di un tradimento dell'ex tronista nei confronti di una fidanzata, ma dai messaggi non è possibile evincere a quale ragazza si faccia riferimento. L'ipotesi che Andrea abbia scritto ad Alice pima di Uomini e Donne, infatti, è rafforzata da una dichiarazione che l'influencer avrebbe fatto nella puntata di Casa Chi. Fabbrica afferma che gli ultimi messaggi scambiati tra lei e Zelletta risalirebbero al periodo precedente alla sua partecipazione a Uomini e Donne e che, dopo la scelta, Andrea avrebbe solo scambiato dei like con Alice. Durante l'intervista a Mattino 5, invece, Fabbrica non specifica mai il periodo a cui si riferisce.