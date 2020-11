Durante la puntata andata in onda il 16 novembre del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha affermato di aver ricevuto una seconda proposta di matrimonio da parte di Flavio Briatore durante il lockdown. L'imprenditore, raggiunto dal settimanale Chi, ha smentito la dichiarazione della sua ex moglie ed ha affermato che si tratta di una fake news.

Le dichiarazioni di Elisabetta durante la puntata di lunedì 16 novembre

Elisabetta Gregoraci ha fatto parlare molto di sé all'interno della casa del Grande Fratello Vip e in particolare del suo rapporto con Flavio Briatore. Durante la scorsa puntata sono venute fuori delle dichiarazioni che Elisabetta ha fatto all'interno della casa: la showgirl ha dichiarato che il suo ex marito le avrebbe chiesto di sposarlo per la seconda volta.

Gregoraci si è subito pentita di quanto ha raccontato, ma si è giustificata dicendo: "È una cosa bella". Elisabetta ha affermato di aver passato il primo lockdown in compagnia di Flavio e di Nathan ed è stato come tornare ai vecchi tempi. Briatore le avrebbe detto: "Ti amo ancora e dovremmo risposarci", ma Elisabetta non avrebbe risposto a questa affermazione. Gregoraci ha spiegato che lei e Flavio hanno un bel rapporto e che sono da reputarsi anomali, in quanto sono due persone separate che trascorrono ancora molto tempo insieme. Alfonso Signorini le ha chiesto se ci potrà essere un futuro per loro due in termini di coppia ed Elisabetta ha risposto senza troppi giri di parole: "Penso di no".

La showgirl ha sottolineato che tra loro ci sono delle cose non risolte e che la colpa è da attribuire ad entrambi.

La replica di Flavio Briatore alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci

Secondo una notizia rilasciata sull'ultimo numero del settimanale Chi, Flavio Briatore si sarebbe espresso sulle rivelazioni rilasciate della sua ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto riportato dalla rivista, l'imprenditore non avrebbe mai chiesto ad Elisabetta di risposarlo durante il lockdown. Lui stesso ha smentito la notizia e ha negato quanto raccontato da Gregoraci in tv riguardo il loro matrimonio ormai finito. La risposta di Briatore è stata secca e senza filtri, in quanto ha risposto semplicemente: "Quella di Elisabetta è una fake news".

Sembrerebbe quindi che non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra Gregoraci e Flavio. La stessa Elisabetta, durante l'ultima puntata, ha affermato che i due non sono mai riusciti a risolvere i problemi che hanno portato alla rottura della loro unione dopo 13 anni. Gregoraci ha inoltre aggiunto che, finché nessuno dei due si farà davvero un'altra famiglia, loro saranno sempre così uniti per il bene di Nathan.