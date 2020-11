L'attrice Anna Valle, torna in Tv domenica sera con una nuova fiction che si intitola "Vite In Fuga". Le prime due puntate della nuova Serie TV targata Rai, verranno trasmesse in prima serata domenica 22 e lunedì 23 novembre. Si tratta di un family thriller nel quale si racconteranno le intricate vicende in cui la famiglia Caruana si ritroverà, suo malgrado, quando il capofamiglia Claudio Caruana (interpretato da Claudio Gioè) si vede coinvolto in uno scandalo finanziario. Per questo, la famiglia sarà costretta a cambiare identità e a fuggire in Trentino Alto- Adige.

Ad anticipare qualcosa in più in merito alla trama ed al suo personaggio (cioè quello della moglie di Claudio, Silvia Caruana) è stata l'attrice Anna Valle in un'intervista a Radiocorriere Tv

'Silvia è una donna in evoluzione'

In merito al personaggio che impersona in "Vite in Fuga", Anna Valle ha raccontato che è rimasta molto affascinata e colpita da Silvia Caruana. Silvia è infatti una donna molto forte e coraggiosa, che in passato aveva deciso di rinunciare al lavoro per la sua famiglia. Lei accetterà senza paura il destino al quale va incontro e, nel corso dell'evoluzione della storia, prenderà molte decisioni inaspettate e importanti. Anna Valle ha svelato che il suo personaggio sarà costantemente alla ricerca di se stessa.

Per questo motivo, la donna si metterà in discussione e, soprattutto, ripenserà al suo passato e a quello che era stata nella sua vita precedente. "Silvia è in continua evoluzione - ha dichiarato - e questo per un attore è una sfida affascinante”. L’attrice ha affermato di essere stata molto felice di aver fatto parte del cast di “Vite In Fuga”.

Anna Valle ha inoltre raccontato di aver lavorato bene con tutti i suoi colleghi, ma in modo particolare ha voluto ringraziare Claudio Gioè. “A lui devo tanto. Si è subito stabilita un’ottima sintonia tra noi”, ha dichiarato l’attrice.

‘La storia è verosimile’

La fiction “Vite in Fuga” è molto attesa dal pubblico della prima rete Rai.

Anna Valle ha definito la storia della fiction “molto avvincente”, ma lo stesso tempo anche “verosimile”. Secondo l’attrice, per questo motivo, la serie Tv sarà accolta in maniera molto positiva dal pubblico di Rai 1 il quale sicuramente ne rimarrà molto colpito. La fiction intitolata “Vite in Fuga “ verrà trasmessa in sei serate: il 22 e il 23 novembre, il 29 e 30 novembre ed infine il 6 e il 7 dicembre. A partire dal 20 novembre, sarà inoltre possibile vedere in anteprima streaming su RaiPlay, i primi due episodi della nuova fiction. La serie, prodotta da Rai Fiction e da Paypermoon Italia, è stata girata in Italia tra il Lazio, l’Emilia Romagna e il Trentino Alto Adige.