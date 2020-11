Continua senza sosta il successo del Grande Fratello Vip, il reality più longevo della televisione italiana continua ad appassionare milioni di telespettatori, raggiungendo il 20 per cento di share circa in media ogni serata. La rete di Canale 5, dopo un primo tentennamento, ha deciso di reintrodurre il doppio appuntamento. Per la prima volta nella storia del Grande Fratello si andrà in onda di sabato andando a sostituire 'Tu si que vales' giunto alla conclusione.

Cambio di programmazione per il GF VIP

Per la felicità dei tanti telespettatori fedeli al reality, Canale 5 ha deciso di rimpiazzare Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari con il Grande Fratello.

Dal 12 dicembre 2020 dunque il GF riavrà un doppio appuntamento, andrà in onda come di consueto di lunedì ed eccezionalmente andrà in onda anche di sabato. Ricordiamo che il doppio appuntamento è saltato per reintrodurre nel palinsesto una nuova fiction. Trattasi de 'Il Silenzio dell'acqua' che farà il suo debutto questa sera, su Canale 5, alle 21:30.

Dieci nuovi vipponi nel cast

Come annunciato dal presentatore Alfonso Signorini, la casa più spiata d'Italia ospiterà dieci nuovi volti noti. Di chi si tratta? Sappiamo per certo che il prossimo lunedì 30 novembre farà il suo ritorno il cantautore Cristiano Malgioglio che, come rivelato a Casa Chi, andrà in un certo senso a sostituire la comicità della contessa Patrizia De Blanck.

Lo stesso Cristiano ha ammesso di tornare al GF Vip solo per la profonda amicizia che lo lega al presentatore e poi perché così potrà tutelarsi dall'ondata di coronavirus che l'Italia sta vivendo. Alfonso Signorini svela anche l'ingresso di un concorrente gay per esaudire la richiesta di Tommaso Zorzi.

Il concorrente in questione è un infuencer seguito dallo stesso Tommaso Zorzi sui social.

GF Vip: ipotesi sul nuovo cast

L'unico problema che la rete si pone è quello della vicinanza delle dirette, di fatto dal sabato al lunedì passerebbe un solo giorno e questo potrebbe far sì che nella casa non si vengano a creare delle corrette dinamiche.

Tra i dieci concorrenti in lizza per entrare troviamo due ex naufraghe: Cecilia Capriotti e Samantha de Grenet, che ha appena compiuto 50 anni. Dopo la contessa, Alfonso ha cercato di ingaggiare Giada De Blanck, ma pare che per quest'anno gli abbia dato un bel due di picche. Tra i 10 concorrenti, a Casa Chi viene svelato un influencer, un uomo che lavora nell'intrattenimento e un volto di Temptation Island. Un'altra conferma sembrerebbe il ritorno di Filippo Nardi. Riuscirà Alfonso Signorini a mantenere in piedi gli ascolti eccellenti del reality?