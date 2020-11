Nuovo appuntamento con le anticipazioni dedicate a DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca che sta spopolando in Italia grazie all'attore Can Yaman. Gli spoiler, della puntata in programma il 22 novembre su Canale 5, raccontano che Mine deciderà di denunciare Aylin Yuksel ed Enzo Fabbri alla polizia, che procederà al loro arresto. Mevkibe, invece, aprirà un nuovo negozio.

DayDreamer, puntata 22 novembre: Mevkibe apre un negozio

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti la nuova puntata che verrà trasmessa domenica 22 novembre in prima visione sui teleschermi italiani, annunciano importanti colpi di scena nella serie tv turca.

Nel dettaglio, Mevkibe aprirà un'attività di prodotti biologici, sebbene sia sprovvista della dovuta licenza. Per tale ragione Aysun penserà di denunciarla alle forze dell'ordine, costringendola così a chiudere. Tutta questa situazione porterà nuovi guai a casa Aydin. I genitori di Sanem, infatti, saranno protagonisti di una nuova discussione e alla fine Mevkibe, per ripicca, aprirà un negozio tutto suo di fronte a quello del marito.

La polizia procede all'arresto di Aylin e Fabbri

Nel corso delle nuova puntata di DayDreamer, in programma il 22 novembre su Canale 5, MacKinnon sceglierà la Fikri Harika per la sua nuova campagna pubblicitaria, ma Huma ignorerà il lavoro svolto da Sanem. Mine, invece, informerà Can che la sua fidanzata ha ceduto a Fabbri il suo profumo.

Inoltre la donna denuncerà il suo socio e la perfida Aylin alla polizia.

Successivamente il fotografo si recherà da Fabbri in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Qui il maggiore dei Divit riuscirà a strappare l'accordo che l'impresario italo francese aveva stipulato con Sanem per ottenere il suo profumo.

La polizia, invece, procederà all'arresto sia di Aylin che di Enzo, mentre Can sarà molto arrabbiato per il patto siglato da Sanem, tanto da decidere di rifugiarsi nella capanna nel bosco. In questo frangente l'uomo incontrerà Polen, inviata da Huma per proporgli un lavoro all'estero e per allontanarlo una volta per tutte da Sanem.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della serie tv con Can Yaman, Sanem e tutti i dipendenti della Fikri Harika sono riusciti a ultimare con grande successo la nuova campagna pubblicitaria per MacKinnon. Can si è anche scusato con Deren per come l'ha trattata negli ultimi tempi.

Per rivedere le puntate della prima e unica stagione di DayDreamer, basta collegarsi alla piattaforma gratuita di Mediaset Play.