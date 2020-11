Al Grande Fratello Vip 5 è accaduto quello che tutti si aspettavano: Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sono arrivate allo scontro verbale. La showgirl calabrese ha reagito, quando ha sentito la 31enne parlare male di lei per l’ennesima volta. L’ex moglie di Flavio Briatore ha invitato il suo avvocato a diffidare la sua coinquilina.

Gregoraci su tutte le furie

Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma sono finiti nel Cucurio per decisione degli opinionisti presenti in studio. La convivenza tra i due coinquilini non sembra andare affatto bene: l’ex velino di Striscia è stanco di sentire sempre parlare male di Elisabetta Gregoraci.

Nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre, la showgirl calabrese si è trovata a passare casualmente davanti la vetrata che separa la casa dal Cucurio e ha sentito Selvaggia parlare di lei per l’ennesima volta. A quel punto Gregoraci ha cominciato ad urlare contro Roma: “Fai il tuo percorso. Se sei innamorata di lui glielo dici”. Poco dopo, la showgirl ha rincarato la dose: “Se sei dentro per parlare di me, anche no”. Nel corso del suo sfogo, l’ex moglie di Flavio Briatore ha confidato di essere stanca di sentire sempre parlare di lei dall’ultima arrivata al Reality Show. Elisabetta ha rimproverato anche Pierpaolo, perché non l’avrebbe difesa: “Quello zitto e manco risponde. Non deve parlare più di me lui”.

Nonostante Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Francesco Oppini abbiano cercato di sedare gli animi, non sono riusciti a placare la 40enne. Elisabetta avvicinandosi nuovamente alla vetrata ha messo in guardia Selvaggia: “Stai attenta a quello che dici, che partono le querele”. Infine, Gregoraci ha invitato Pierpaolo Pretelli a prendere una presa di posizione visto che in 15 giorni non l’avrebbe mai fatto.

Selvaggia ammette di provare un debole per Pretelli

Prima che Selvaggia Roma venisse attaccata da Elisabetta Gregoraci aveva avuto una lunga chiacchierata con Pierpaolo Pretelli. La 31enne senza giri di parola ha descritto l’ex velino di Striscia la Notizia come la ruota di scorta della showgirl. Parole che non sono affatto piacere al diretto interessato.

In confessionale Pierpaolo aveva chiosato: “Deve rispettare questo legame che ho con lei”. Inoltre, il 30enne aveva ammesso di essere stato male per un certo periodo.

Adesso, però, Pretelli è pronto a vivere l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Al contrario Selvaggia Roma in confessionale aveva aperto il suo cuore: “Ho sempre avuto un debole per lui”. Tuttavia la gieffina aveva sottolineato di essere arrivata troppo tardi al Grande Fratello Vip, quando ormai Pierpaolo aveva stretto un certo feeling con l’ex moglie di Flavio Briatore.