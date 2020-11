Gli spoiler della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì' 23 a venerdì 27 novembre, Ridge Forrester dopo aver litigato con sua moglie Brooke, esagererà con l'alcol e si ritroverà a casa di Shauna la mattina seguente. L'uomo si risveglierà nel letto della Fulton e rimarrà assai meravigliato, poiché non si ricorderà nulla della sera precedente: in realtà tra Shauna e Ridge non è accaduto nulla oltre un bacio rubato dalla donna, mentre il Forrester era ancora incosciente. Successivamente Florence confesserà a Wyatt di amarlo ancora.

Spoiler Beautiful: Ridge torna a casa da Brooke

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 23 al 27 novembre, Ridge è ancora sconvolto, poiché non si ricorderà nulla di quanto accaduto con la donna. Subito dopo Shauna prometterà al Forrester di mantenere il riserbo sulla notte trascorsa insieme. Successivamente Ridge tornerà a casa da Brooke, quest'ultima non sospetterà nulla su quanto accaduto tra suo marito e Shauna. Nel frattempo Katie deciderà di recarsi da Florence per dirle tutto quello che pensa davvero nei suoi confronti, così le consiglierà di lasciare per sempre Los Angeles e sparire una volta per tutte dalle loro vite.

Shauna rivela a Flo di aver trascorso la notte con Ridge

Shauna non manterrà il segreto tra lei e Ridge e racconterà immediatamente a Flo di aver trascorso tutta la notte con il Forrester, ma sottolineerà il fatto che l'uomo non era molto cosciente, dopo aver esagerato con l'alcol. Poi la donna confesserà a sua figlia che tra lei e Ridge c'è stato soltanto un bacio.

Frattanto il Forrester si riconcilierà con Brooke, dopo la discussione avuta la sera precedente. In seguito Bill Spencer e Katie cercheranno di convincere Wyatt a non perdonare Florence, ma non sarà facile per il giovane, poiché proverà ancora dei forti sentimenti per la donna in questione.

Florence si dichiara a Wyatt

Katie non si sentirà molto bene, ma non prenderà tanto sul serio il suo malessere e non si confiderà con nessuno. Nel contempo Shauna Fulton chiederà a Quinn di fare in modo che Flo e Wyatt si rimettano insieme. Successivamente Florence incontrerà il giovane Spencer e gli confesserà di amarlo ancora molto.

Dove guardare le puntate di Beautiful in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Beautiful è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in tv su Mediaset Play. La registrazione alla piattaforma è completamente gratuita, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti, come gli 'extra' riguardanti le trame e i personaggi della soap opera americana.