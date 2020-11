Colpo di scena per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 i quali hanno appreso da Alfonso Signorini che il reality show non terminerà a dicembre, così come previsto inizialmente. Mediaset, infatti, ha scelto di prolungare la durata della trasmissione fino al prossimo febbraio 2021 e ovviamente non tutti l'hanno presa bene. In un primo momento gli inquilini della casa più spiata d'Italia pensavano si trattasse di uno scherzo poi hanno capito che era la realtà e subito dopo la diretta del reality show in molti hanno ammesso che vogliono andare via prima, tra questi Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.

Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare prima il Grande Fratello Vip

Già nel corso della puntata del GF Vip del 23 novembre Gregoraci aveva ammesso di essere contrariata dalla decisione della produzione di allungare questa edizione fino al mese di febbraio e subito dopo la diretta ha ribadito il suo pensiero, ammettendo che non vuole proseguire il suo percorso fino alla data prevista.

"Per chi ha dei figli è un discorso diverso. Io già deciso. Basta così" ha dichiarato la showgirl calabrese che sembra non avere esitazioni su quella che sarà la sua scelta finale quando verrà chiesto a tutti i protagonisti del reality show se desiderano proseguire oppure no questa avventura.

Enock Balotelli e Dayane Mello non vogliono proseguire il GF Vip fino a febbraio

E poi ancora Gregoraci ha ribadito che per lei è davvero impensabile dover trascorrere il Natale all'interno della casa del GF Vip e di conseguenza stare lontana da suo figlio e dai suoi familiari. "Onestamente pensavo a 1 o 2 settimane in più, non due mesi" ha detto nel suo sfogo notturno post diretta.

Stessa situazione anche per Dayane Mello: la modella ha dichiarato che lei non riesce più a stare lontana da sua figlia e quindi non può accettare di portare avanti questa avventura fino al prossimo mese di febbraio.

"Ve lo dico già che non vado avanti" ha dichiarato la Mello.

Andrea Zelletta non rinuncia al GF Vip

Dello stesso parere anche Enock Balotelli che, pur non avendo figli all'esterno della casa più spiata d'Italia, ha ammesso che non riesce a trovare una forza interiore per poter portare avanti il gioco e quindi anche lui è propenso a lasciare prima del previsto.

"Due settimane in più ok, ma di più non accetto", ha dichiarato il fratello di Balotelli.

Per Andrea Zelletta, invece, non ci sarebbero problemi ad accettare questo prolungamento del Grande Fratello Vip. L'ex tronista ha ammesso che dopo i tantissimi provini che ha affrontato, non ha intenzione di gettare la spugna proprio adesso.

Anche Stefania Orlando è propensa ad andare avanti ma prima vorrebbe sentire suo marito e suo fratello per potersi organizzare.