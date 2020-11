A pochi giorni dal suo già annunciato addio al Grande Fratello Vip 5, Elisabetta ha sentito il bisogno di chiarire con Pierpaolo. Il rapporto tra i "gregorelli" si è un po' raffreddato da quando Giulia Salemi è diventata una concorrente, e Gregoraci ha fatto presente questa cosa al suo amico speciale. Pretelli ha smentito di provare qualcosa per l'influencer, ma la showgirl calabrese si è mostrata gelosa delle attenzioni che un tempo l'ex velino riservava a lei e che di recente sono rivolte anche a un'altra bella inquilina.

La gelosia di Elisabetta nella casa del Grande Fratello Vip

Dovrebbe mancare più o meno una settimana al momento in cui tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip saranno chiamati a decidere se proseguire l'avventura fino a quando il pubblico lo vorrà, oppure se ritirarsi in seguito alla notizia dell'allungamento del programma fino a metà febbraio.

Una delle vippone che ha sempre detto che lascerà il gioco perché non sopporterebbe l'idea di passare il Natale lontana dal figlio, è Elisabetta.

A poco tempo dal suo paventato addio al reality di Canale 5, la soubrette ha avuto un confronto chiarificatore con Pierpaolo: i due si sono un po' allontanati soprattutto dopo che in casa è arrivata la bella Giulia.

Anche se continua a negarlo, Gregoraci si mostra un po' gelosa della complicità che Pretelli sta instaurando con Salemi, e domenica sera gliel'ha fatto presente a modo suo durante un faccia a faccia in sauna.

Elisabetta decisa a lasciare il Grande Fratello Vip ma prima rimprovera Pretelli

"Ci sto male. Non è un mio diritto dirti certe cose, ma dovrebbe stare nella tua sensibilità non farle", ha esordito Gregoraci nello sfogo che alcuni siti di Gossip stanno riportando.

La presentatrice è apparsa piuttosto risentita del tempo che Pierpaolo passa insieme a Salemi, lo stesso tempo che nelle scorse settimane era riservato tutto a lei e al corteggiamento mai andato in porto.

"Sei monello, se balli con lei fallo per tre minuti non per tre ore. A me un uomo che dice una cosa e ne fa un'altra, non mi piace", ha aggiunto Elisabetta prima di ribadire per l'ennesima volta la sua intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip 5 a breve.

Secondo la calabrese, Pretelli non avrebbe avuto alcuna reazione di dispiacere dopo aver saputo che lei abbandonerà il gioco per tornare dal figlio Nathan: "E poi ti cerco sempre io, tu sei concentrato su altre".

'Gregorelli' al capolinea al Grande Fratello Vip

"Non mi fidanzerei nemmeno un quarto d'ora con te, non riusciamo a comunicare", ha detto ancora Elisabetta a Pierpaolo nel confronto che hanno avuto nella casa a poche ore da una nuova puntata in diretta.

"Non siamo più amici speciali. E poi tu mi parli sempre di lei e io non voglio", ha aggiunto la soubrette in riferimento al presunto interesse di Pretelli per Giulia, lo stesso che i fan e Signorini hanno notato negli ultimi giorni.

Insomma, l'ex signora Briatore ha confermato tra le righe di essere gelosa del bel legame che il suo amico Pier sta costruendo con un'altra vippona, la stessa con la quale lei ha avuto da ridire qualche estate fa in Sardegna. Gli spettatori del Grande Fratello Vip 5, ora sono curiosi di vedere come si comporterà l'ex velino quando la calabrese abbandonerà il reality (presumibilmente attorno al 7 dicembre).

Il conduttore del programma di Canale 5, però, non dà per scontato che Elisabetta si ritirerà davvero dal gioco: intervistato di recente da La Stampa, Alfonso ha detto che secondo lui alla fine sia Gregoraci che Oppini saranno convinti dai propri cari a proseguire l'avventura finché il pubblico lo vorrà.