Il Grande Fratello Vip potrebbe andare in onda nuovamente con un doppio appuntamento settimanale. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il reality sarà trasmesso sabato 12 dicembre e andrà a sostituire Tu si que vales. Questa potrebbe essere una prova per comprendere se il programma funziona anche di sabato sera.

Possibile ritorno al doppio appuntamento per il GF Vip

Secondo quanto riportato da Fanpage, il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe ritornare al doppio appuntamento. Grande Fratello Vip, infatti, sarà trasmesso sabato 12 dicembre in prima serata al posto di Tu si que vales.

Il programma che vedeva come giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari è giunto al termine di questa edizione e sarà trasmessa l'ultima puntata il 28 novembre. Ci sarà, successivamente, una serata dedicata al meglio di questa edizione che andrà in onda il 5 dicembre. Questa potrebbe essere una prova per comprendere se, grazie al successo che sta ottenendo il GF Vip, il reality riesce ad avere molti ascolti anche di sabato sera. In tal caso, Mediaset potrebbe prendere in considerazione l'idea di mandarlo in onda con un doppio appuntamento anche da gennaio. Qualora si deciderà di valutare questa idea, dovrà essere presa in considerazione un'altra serata in quanto il sabato sera su Canale 5 riprenderanno le puntate di C'è posta per te con Maria De Filippi.

Stop alla puntata del venerdì a partire dal 27 novembre

A partire da venerdì 27 novembre, il Grande Fratello Vip non andrà più in onda di venerdì. La prossima puntata del reality sarà trasmessa, quindi, direttamente lunedì 30 novembre. Fin dall'inizio di questa edizione, infatti, il programma condotto da Alfonso Signorini è stato trasmesso due volte a settimana in prima serata.

Da questo venerdì, però, il reality ha lasciato il posto alle nuove puntate de Il silenzio dell'acqua 2, fiction di successo che vede come protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Questa è certamente l'edizione più lunga che il Grande Fratello abbia visto e, la trasmissione o meno di più puntate, potrebbe dipendere molto dall'andamento degli ascolti.

Il programma terminerà l'8 febbraio

Nella puntata andata in onda il 23 novembre, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il programma terminerà l'8 febbraio. Le loro reazioni sono state molto sentite, in quanto tutti iniziano a sentire la mancanza delle persone che hanno lasciato fuori. I vip, quindi, saranno chiamati a scegliere se continuare il loro percorso fino alla fine o fermarsi a dicembre.