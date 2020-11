Dopo 17 stagioni Grey's Anatomy continua a sorprendere i suoi fan. Tornata in onda negli Usa il 12 novembre con una doppia première, la serie targata Abc ha subito affrontato la tematica della pandemia, mostrando ai telespettatori come il Grey Sloan Memorial Hospital sta gestendo l'emergenza sanitaria. I primi due episodi di Grey's Anatomy 17 hanno catapultato i fan in una realtà a tutti familiare, fatta di mascherine e gel disinfettante, ma anche (e soprattutto) di sentimenti come la paura, l'angoscia e la rabbia. Il medical drama debutterà anche in Italia il 24 novembre su Fox (Sky). La serie creata da Shonda Rhimes stupirà anche il pubblico italiano alla fine del secondo episodio, mostrando il ritorno inaspettato di un amatissimo personaggio: Derek Shepherd.

Doppia première di Grey's Anatomy 17 anche in Italia: dal 24 novembre su Fox

Il medical drama è tornato in onda negli Stati Uniti il 12 novembre e si appresta a debuttare anche in Italia su Fox (canale 112 di Sky) con i primi due episodi della nuova stagione. Grey's Anatomy 17 si apre con l'ambientazione attuale della pandemia da Covid-19. Le riprese hanno richiesto uno sforzo enorme per il cast e tutto lo staff di autori e tecnici. Krista Vernoff, showrunner della serie, ha dichiarato: "Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è stato quello di onorare la realtà di questa pandemia globale e l’impatto che sta avendo, in particolare sugli operatori sanitari".

Per garantire l'effetto realtà, e allo stesso tempo intrattenere il pubblico con un momento di evasione, alla fine del secondo episodio è apparso Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey), l'amore mai dimenticato di Meredith.

I due episodi "All tomorrow's parties" e "The center won't hold" verranno trasmessi in lingua italiana il 24 novembre in coppia con la serie This is us 5.

La quinta stagione della serie con Milo Ventimiglia, anch'essa al debutto italiano, il 24 novembre andrà in onda con il primo episodio alle 22:40.

Dalla settimana successiva verrà trasmessa regolarmente alle 22. Secondo i palinsesti Sky, dopo la messa in onda dei primi quattro episodi, la serie potrebbe subire uno stop natalizio, ma al momento non ci sono conferme.

Nel secondo episodio di Grey's Anatomy 17 il ritorno di Derek Shepherd

Patrick Dempsey è tornato nei panni di Derek Shepherd, l'indimenticabile amore della protagonista Meredith.

L'attore è apparso in scene inedite girate per volontà della showrunner Krista Vernoff, ma pare che a convincere l'attore è tornare sia stata proprio Ellen Pompeo. Il personaggio del neurochirurgo, come i fan sanno, è morto nell'undicesima stagione, quindi tornerà solo nei sogni della dottoressa Grey, che verrà colpita da una febbre alta e verrà ritrovata priva di sensi nel parcheggio dell'ospedale. Proprio mentre si trova in stato d'incoscienza, la donna rivedrà il marito su una spiaggia.

Il ritorno del personaggio è rimasto top secret fino alla première, scatenando l'entusiasmo dei fan. L'idea di riportare Dempsey sul set di Grey's Anatomy 17 è nata dalla volontà di donare ai telespettatori qualcosa per cui gioire, come ha dichiarato la stessa: "C'è così tanta oscurità e sapevamo che riunirsi sarebbe stato un piccolo raggio di luce.

E quindi, penso che abbiamo avuto la stessa idea, in fondo, di voler aiutare le persone e portare un sorriso sui loro volti".