Gli spoiler della soap opera Una vita riservano diverse novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, Felipe Avarez Hermoso (interpretato dall'attore Marc Parejo) farà di tutto per ritrovare l'amata Marcia, ma non saprà cosa pensare sulla sua scomparsa improvvisa, così continuerà a indagare. L'uomo chiederà spiegazioni anche a Ursula sulla sparizione della ragazza, ma la Dicenta non potrà aiutarlo. In seguito Felipe riceverà un particolare telegramma, grazie al quale si renderà conto che Marcia non è fuggita da Acacias, ma in realtà è stata rapita.

Felicia e Ledesma, intanto, saranno sempre più vicini.

Spoiler Una vita: Felipe cerca Marcia

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 23 al 27 novembre, Jacinto sarà assai stanco e cercherà delle scuse per evitare di allenarsi con Arantxa, l'uomo non vorrà dire la verità alla donna per non sembrare troppo debole. Intanto Felipe incontrerà Ursula per strada e gli chiederà, con un tono alquanto minaccioso, dove sia Marcia. La Dicenta dirà all'uomo di non sapere cosa sia successo alla sua amata, dopo le parole della donna Felipe rimarrà assai meravigliato e non saprà cosa pensare.

In seguito i Palacios decideranno di celebrare il rito di purificazione della casa, secondo la tradizione di Cabrahigo, con l'obiettivo di eliminare la sfortuna.

Nel contempo Carmen non riuscirà più a sopportare le incessanti provocazioni da parte di Lolita e sarà sempre più agitata.

Carmen e Lolita ai ferri corti

Felipe non avrà notizie da parte di Marcia e comincerà a pensare che la donna sia fuggita e l'abbia abbandonato per sempre. Intanto Felicia e Ledesma decideranno di trascorrere del tempo insieme e faranno una passeggiata nel quartiere, i due saranno notati immediatamente da tutti i vicini, i quali saranno notevolmente spiazzati nel vedere la coppia camminare a braccetto.

Più tardi Ramon scoprirà che sua moglie Carmen in realtà non è incinta e rimarrà assai deluso, poiché era convinto che la donna aspettasse un bambino da lui. Nel frattempo Carmen sarà ormai ai ferri corti con Lolita: la donna non prenderà la convivenza molto bene e la situazione si complicherà sempre di più.

Felice riceve un telegramma

Felipe parlerà con Mauro e nel mentre riceverà un telegramma, nel quale Tano lo avviserà di non poter partire, allegando il denaro che Marcia aveva speso per l'acquisto del biglietto del treno. Sarà così che Felipe e Tano si renderanno conto che Marcia non è fuggita di sua spontanea volontà, ma saranno convinti che la donna sia stata rapita da qualche malintenzionato.