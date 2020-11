Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e donne per cercare la donna della sua vita. Dopo la puntata di giovedì 12 novembre in cui è stato protagonista il cavaliere pugliese, Ida Platano ha commentato il ritorno dell'ex fidanzato al dating show. A quanto pare, l'ex dama bresciana non sembra aver gradito le dichiarazioni del cavaliere.

L'ex dama perplessa sul ritorno dell'ex

La favola d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è giunta al capolinea. Questa volta le strade dei due protagonisti di Uomini e Donne sembrano essersi divise in modo definitivo. L'ex dama del dating show, in un'intervista al magazine del programma, aveva confidato di avere toccato il fondo.

Inoltre, aveva dichiarato di essere seguita da uno psicologo.Platano aveva spiegato che con Riccardo i rapporti si erano incrinati durante il periodo di lockdown. Dopo un periodo vissuto a gonfie vele, erano sorti i primi litigi.

Nella puntata di giovedì 12 novembre, Guarnieri è tornato nel programma condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere, dopo aver spiegato la sua versione dei fatti sull'addio con la parrucchiera, ha ammesso di essere pronto a voltare pagina. Il tutto è stato commentato sui social network dalla Platano. L'ex dama prima ha postato una storia, in cui si sente in sottofondo la canzone di Ultimo: "Ti dedico il rumore di queste inutili parole". Poi, la diretta interessata ha chiosato con tono sarcastico: "Meglio che ci bevo su".

Insomma, l'ex dama non ha commentato le dichiarazioni del ex fidanzato ma ha lasciato intendere di non essere affatto d'accordo su quanto ascoltato.

La versione di Riccardo

Riccardo Guarnieri, dopo essere tornato a Uomini e Donne, ha fornito la sua versione dei fatti sull'addio con Ida Platano. Il cavaliere ha spiegato che per lui vivere 2-3 mesi lontano da casa e dalla sua terra non è stato affatto facile: "La situazione non era bella neanche per me".

Poco dopo, Riccardo ha affermato: "Passavo molto tempo in camera, bruttissimo". Il cavaliere ha confidato che la storia con Ida sarebbe finita per la segnalazione di una terza persona rimasta anonima. Quest'ultima avrebbe parlato alla Platano di un presunto tradimento da parte del suo compagno. Ancora oggi, Riccardo non è in grado di sapere chi abbia raccontato la falsità sul suo conto.

Nello studio del dating, Gianni Sperti si è detto contento per il ritorno del Guarnieri. Nonostante tutto, l'opinionista Mediaset ha ammesso di essere dispiaciuto per come siano andate le cose con Ida. Anche Maria De Filippi è apparsa rammaricata. Roberta Di Padua, invece, ha ammesso di non provare rancore nei confronti del cavaliere, visto che in passato hanno avuto un flirt.