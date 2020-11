L'attrice Alessia Debandi ha interpretato (per un anno) nell'amata soap opera Il Paradiso delle Signore, il ruolo della dolce e gentile Angela Barbieri. La giovane ragazza, sorella di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che aveva avuto un passato tormentato essendo stata costretta ad abbandonare suo figlio Matteo. Grazie all'aiuto di Riccardo Guarnieri (interpretato da Enrico Oetiker) la giovane Angela si era ricongiunta con suo figlio, partendo insieme agli Aliprandi (la famiglia adottiva di suo figlio) per l'Australia proprio per diventare la balia di Matteo. Per questo, Alessia Debandi è uscita di scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 che vanno in onda, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15:50.

L'artista però, ha rilasciato un'intervista al magazine Dipiù Tv, nella quale ha dichiarato che nelle nuove puntate della soap opera la giovane Barbieri potrebbe ritornare.

'Nelle soap opera non si sa mai'

La giovane Alessia Debandi ha dichiarato che proprio per il fatto che Angela Barbieri è uscita di scena da Il Paradiso delle Signore 4 ancora in vita, questo le permetterebbe di ritornare. Angela, infatti, potrebbe tornare in Italia anche solo per fare una visita di cortesia a suo fratello Marcello (ormai impegnatissimo nel lavoro nella caffetteria e sempre più innamorato di Roberta) o per riabbracciare le sue care amiche, Roberta Pellegrino e Gabriella Rossi. Alessia Debandi, ha infatti dichiarato che le soap opera sono imprevedibili, proprio per il fatto che in esse ci sono sempre personaggi che partono, che tornano e che addirittura resuscitano.

"Il fatto che Angela sia viva- ha dichiarato- lascia uno spiraglio per un ritorno futuro". Non si sa ancora, dalle anticipazioni sui nuovi episodi, se il personaggio di Angela Barbieri ritornerà o meno. Per questo, Alessia Debandi ha anticipato che la felicità più grande di Angela è quella di poter trascorrere del tempo con suo figlio Matteo.

Debandi: 'Ho pianto quando ho lasciato la soap'

Non far parte più del cast de Il Paradiso delle Signore è stato molto difficile da accettare per Alessia Debandi. L'attrice ha infatti dichiarato di aver sofferto molto e di aver pianto una volta appresa la notizia dal suo agente che il suo percorso nella soap opera era momentaneamente terminato.

Durante l'intervista, Alessia Debandi ha affermato che una volta appresa la notizia ha subito pensato che il suo percorso all'interno del cast de Il Paradiso era finito. All'idea di questo pensiero, l'artista ha versato lacrime di dispiacere essendo molto emotiva. Non è detto però che il suo sia stato un addio definitivo. Per il momento, il suo personaggio è stato "sostituito" dalla nuova venere Stefania Colombo (ruolo interpretato da Grace Ambrose).