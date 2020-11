Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, attualmente, viene trasmessa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 19:35, su Rete 4.

Negli episodi in onda dal 9 al 15 novembre, ci saranno molte novità e gli spettatori non potranno fare a meno di tifare per i loro beniamini. Christoph verrà salvato da un incendio da Ariane. Una volta in ospedale, non potrà fare a meno di ringraziare la donna. Eva correrà alla clinica per accertarsi delle condizioni di Christoph, ma Robert diventerà furioso. Inoltre, Paul e Vanessa dovranno unire le forze per gestire l'area fitness.

Infine Tim saprà dell'aborto di Nadjia.

Tempesta d'amore, spoiler dal 9 al 15 novembre: Ariane salverà Christoph da un incendio

Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore rivelano che Christoph rischierà di morire a causa di un incendio nella baita. La situazione sarà davvero allarmante, ma l'intervento di Ariane gli salverà la vita. Una volta in ospedale, l'uomo non potrà fare a meno di mostrare tutta la sua riconoscenza alla sua salvatrice. La donna gli dirà che la sola idea di poterlo perdere l'aveva devastata.

Eva, una volta appreso dell'incidente di Christoph, correrà da Hildegard per avere informazioni sullo stato di salute dell'uomo. Quest'ultima cercherà di tranquillizzarla dicendole che tutto è andato per il meglio, ma Eva preferirà recarsi in clinica di persona.

Per non creare problemi, eviterà di parlarne con il marito, però, Robert non rimarrà a lungo all'oscuro della cosa.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 15 novembre: Franzi parlerà a Boris dell'aborto di Nadja

Negli prossimi episodi di Tempesta d'amore, in onda dal 9 al 15 novembre, Robert non riuscirà ad accettare la bugia detta da Eva perché inizierà a sospettare che sua moglie provi dei sentimenti profondi per Christoph.

Nel frattempo, Steffen deciderà di donare un piccolo pensiero a Franzi. Lo scopo sarà quello di ringraziarla per la sua ospitalità, ma la situazione gli sfuggirà di mano e finirà per baciarla. Franzi, sorpresa, rifiuterà quel bacio e dirà all'uomo di non ricambiare i suoi sentimenti. Inoltre, la donna non riuscirà a mantenere la parola data a Nadja e rivelerà a Boris che ella ha avuto un aborto spontaneo.

Tim, sotto mentite spoglie, farà di tutto per nascondere il suo stato d'animo, ma non sarà facile, per lui, controllare le emozioni per la perdita del figlio.

Intanto, Michael rivelerà a Natascha i suoi veri sentimenti. La donna rimarrà colpita dalle sue parole, ma dirà di non poter immaginare di tornare assieme.

Tempesta d'amore, trame dal 9 al 15 novembre: Vanessa e Paul saranno a capo dell'area fitness

Gli spoiler di Tempesta d'amore della prossima settimana svelano che Vanessa vorrà aumentare il periodo della sua permanenza, però, per fare ciò, dovrà trovare un lavoro. Chiederà a Werner di assumerla nella palestra e, dopo numerosi sforzi, otterrà il ruolo di insegnante di fitness al Furstenhof.

Tutto questo avverrà grazie all'intervento di Paul che, dopo averla sottoposta a una prova sul campo, la riterrà in grado di insegnare. Poco dopo, però, si renderà conto del suo grande errore.

Intanto, Dirk acquisterà il birrificio per Franzi e Steffen. La sua sarà una mossa molto generosa perché permetterà ai due di continuare a produrre sidro.

Nel frattempo, Paul non riuscirà a capacitarsi di aver perso il controllo sull'area fitness. Werner, infatti, ha deciso di mettere Vanessa al suo posto. I due uomini avranno un duro confronto e alla fine Werner sarà costretto a prendere una decisione: sia Paul che Vanessa potranno gestire l'area. Riusciranno ad andare d'accordo?