Caterina Bertone, l'attrice che interpreta Beatrice Conti, la cognata di Vittorio, nella Serie TV de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 15:55 ha rilasciato un'intervista per Tv Soap pubblicata il 2 novembre. "Si scoprirà il legame tra Vittorio e Beatrice. Vedremo come andrà", ha dichiarato la Bertone, aggiungendo di non poter rivelare nient'altro in merito alle Anticipazioni Tv.

Il carattere e la storia di Beatrice

Il personaggio interpretato da Caterina Bertone è una vedova con una figlia di nove anni e un altro di 18 da crescere. Beatrice riuscirà ad affrontare la perdita del suo consorte tirando fuori un carattere forte ed orgoglioso, tenendo conto che nel 1961 una donna sola, senza una posizione lavorativa doveva far fronte alle notevoli difficoltà sociali di quell'epoca.

Ma la donna se la caverà egregiamente e dignitosamente, senza l'aiuto di nessuno. Secondo quanto svelato dall'attrice, Beatrice porterà scompiglio nella vita di Vittorio, il cognato che non vedeva da diversi anni, in quanto suo marito e lui non erano molto legati, addirittura non si parlavano. Tuttavia, non è detto che il suo arrivo avrà delle conseguenze negative per Conti, il quale avrà modo di far conoscenza con questa nuova famiglia acquisita.

Il rapporto tra la cognata di Vittorio Conti e i suoi figli

Beatrice è davvero una madre esemplare, che cresce i suoi due figli con amore e dedizione, supportandoli nel superare la morte del loro papà. Pietro, il figlio maggiorenne, è quello che le darà più problemi, ribellandosi a questa difficile situazione: classico atteggiamento per un ragazzo di quell'età.

I figli di Beatrice hanno incuriosito particolarmente i fan della soap, perché sui social è stata divulgata una fotografia di Giulia Patrignani che anticipava le generalità del proprio personaggio, Serena Conti. In molti si erano domandati se magari fosse una figlia di Vittorio, avuta al di fuori del matrimonio con Marta.

Nelle puntate di fine ottobre, invece, i telespettatori hanno scoperto che Serena è la figlia del fratello di Conti, deceduto da poco e che Vittorio non aveva mai conosciuto.

L'attrice Caterina Bertone

Bertone ha raccontato di aver scoperto la sua passione per la recitazione ai tempi delle scuole superiori, iniziando a girare dei cortometraggi nei pressi della propria abitazione.

Una volta finito il liceo, si è trasferita dalla Liguria a Roma per studiare a La Sapienza e nel contempo ha continuato a studiare recitazione, anche su base teatrale. Ha esordito proprio in teatro e da lì si è aperta la sua strada per il cinema. Per ottenere il ruolo di Beatrice, Caterina Bertone ha dovuto fare diversi provini, dopo il lockdown: tre da casa sua e uno personalmente con il produttore de Il Paradiso delle Signore e gli addetti al casting. "È stata una bella sfida", ha confessato l'attrice.