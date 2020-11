Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le trame turche rivelano che le nozze segrete di Emre e Leyla avranno delle ripercussioni non solo su Can e Sanem ma anche sulle rispettive famiglie. Dopo la cerimonia celebrata in gran segreto, il minore dei Divit e la maggiore delle Aydin decideranno di rendere felici le loro madri organizzando una festa a cui prederanno parte parenti e amici. Sarà durante il party che tra i due protagonisti della soap si evidenzieranno delle crepe: per Sanem e Can il percorso verso la felicità si farà sempre più insidioso.

Il party di nozze di Emre e Leyla

Le anticipazioni di DayDreamer si fanno sempre più interessanti. Seguendo la storyline della soap turca, alle nozze segrete di Emre e Leyla verranno invitati in qualità di testimoni solo Can e Sanem. Non appena Mevkibe e Huma scopriranno che i rispettivi figli sono ormai marito e moglie, dopo un piccolo malore, spingeranno i neosposi a organizzare una festa per poter seguire le tradizioni. Frattanto, Emre riuscirà a convincere Nihat, orami suo suocero, che i suoi sentimenti per Leyla sono reali e sinceri. Il padre delle Aydin, inizialmente dispiaciuto per non aver preso parte a un giorno tanto importante per la figlia, alla fine accetterà Emre come genero e approverà il matrimonio.

Intanto, Leyla si trasferirà nella villa dei Divit per poter stare al fianco del marito, ma dovrà fare i conti con l'invadente presenza di Huma. Quest'ultima cercherà di mostrarsi da subito come una pessima suocera per dissuadere Sanem dal fare lo stesso passo della sorella. La festa avrà dei risvolti divertenti: sebbene le tradizioni delle famiglie dello sposo e della sposa sono molto diverse, sia Huma che Mevkibe alla fine si divertiranno molto.

Can e Sanem ai ferri corti

Chi vivrà momenti poco piacevoli durante la festa saranno Can e Sanem. Sebbene Emre e Leyla augureranno ai due giovani di poter coronare al più presto il loro sogno d'amore durante un brindisi, l'affascinante fotografo vivrà male la presenza di Yigit alla festa in quanto noterà che le promesse dell'editore relative alle pubblicazioni del libro della sua fidanzata, altro non sono che una strategia per poter stare vicino a Sanem.

Can deciderà durante la festa di discutere con Yigit: il comportamento del maggiore dei Divit indispettirà non poco Sanem che non crederà alle parole del suo fidanzato. Sembrerà da subito evidente che tra i due amati protagonisti di DayDreamer le distanze si faranno sempre più incolmabili. Se tra Leyla e Emre l'amore ha avuto la meglio, prima del loro lieto fine, Can e Sanem avranno ancora molti ostacoli da superare.