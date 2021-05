L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno tornerà in onda con le ultime puntate dal 24 al 28 maggio 2021 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano diverse e piacevoli novità legate alla coppia di protagonisti, ovvero Sanem Aydin e Can Divit. Quest'ultimo, infatti, si recherà immediatamente alla stazione per fermare la famosa scrittrice prima che lei possa partire. In seguito, i due innamorati riusciranno finalmente a convolare a giuste nozze, per poi avere tre figli.

Sanem torna a lavorare nel negozio di Nihat: antipazioni DayDreamer 24-28 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di DayDreamer al 28 maggio 2021, rivelano che Sanem verrà invitata da Can ad unirsi al gruppo di arrampicata del K2: tuttavia la minore degli Aydin sarà indecisa se partecipare oppure no. Si chiederà, infatti, se lo debba accompagnare nel ruolo di amica o come fidanzata. Nel momento in cui il primogenito dei Divit non le darà nessuna certezza, la famosa scrittrice deciderà di lasciare l'agenzia Fikri Harika per tornare ad abitare nel suo quartiere. A questo punto Sanem si metterà d'accordo con suo padre per avviare un servizio di consegna nel loro negozio di generi alimentari e, per tale motivo, Nihat comprerà un motorino elettrico.

Intanto l'azienda pubblicitaria vincerà la campagna per WomanArt, tanto che Ayca organizzerà la sera stessa una festa in cui verrà invitata anche la minore degli Aydin.

Sanem si reca alla festa di Ayca senza volerlo

Quando Can si recherà nella sua bottega per invitarla, Sanem si rifiuterà categoricamente di partecipare al party.

Successivamente sarà Leyla a provare a far cambiare idea alla sorella, ma anche lei riceverà un netto rifiuto. Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni di DayDreamer dal 24 al 28 maggio 2021 rivelano che Muzaffer metterà in atto un piano, con l'intento di mandare la famosa scrittrice alla festa. In particolare, il giovane farà una chiamata al negozio di Nihat e ordinerà del cibo che dovrà essere consegnato in una villa a Beykoz, luogo in cui si svolgeranno i festeggiamenti della WomanArt.

Una volta che si troverà all'evento senza volerlo, la minore degli Aydin sarà acclamata da tutti gli invitati: in questa occasione riceverà una chiamata da Mevkibe, la quale le dirà di ritornare subito a casa.

Can e Sanem diventano marito e moglie e hanno tre figli: trame DayDreamer 24-28 maggio

Occhi puntati su Can: quest'ultimo, infatti, raggiungerà Sanem in stazione per dichiararle il suo amore prima che lei parta. Le anticipazioni di DayDreamer al 28 maggio rivelano che, a questo punto, il primogenito dei Divit e la minore degli Aydin si riappacificheranno, tanto che tutti i loro amici festeggeranno per la bella notizia. Successivamente il fotografo si accorgerà di aver recuperato completamente la memoria e, per tale motivo, deciderà di organizzare una festa a sorpresa per farlo sapere alla famosa scrittrice: inoltre Can farà a Sanem una proposta di fidanzamento che, in seguito, verrà ufficializzato a casa di Nihat e Mevkibe.

Le trame sul finale di DayDreamer in onda il 28 maggio su Canale 5, rivelano che i due innamorati si sposeranno e avranno tre gemelli.