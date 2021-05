Continua l'appuntamento in prima visione con la famosa serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonisti Demet Ozdemir e Can Yaman. Le anticipazioni riguardanti le puntate finali che andranno in onda nell'ultima settimana di maggio su Canale 5, rivelano che ci saranno diversi colpi di scena nella storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin, una storia d'amore che verrà messa di nuovo a dura prova. Il fotografo, infatti, non riuscirà a dire alla famosa scrittrice che si è innamorato per la seconda volta di lei.

Anticipazioni turche sul finale di DayDreamer: Sanem pensa che Can provi compassione per lei

Le anticipazioni turche di DayDreamer, riguardanti gli episodi che saranno trasmessi in Italia nella settimana di fine maggio su Canale 5, rivelano che Sanem si rassegnerà all'idea di far ricordare a Can la loro storia d'amore. La famosa scrittrice, quando il primogenito dei Divit inizierà ad essere più dolce, penserà che il giovane abbia cambiato comportamento nei suoi confronti solamente perché si sente in colpa per averla dimenticata dopo l'incidente stradale. A confermare il pensiero della minore degli Aydin sarà proprio il fotografo che le farà sapere di aver finito di leggere il libro in cui ha raccontato della loro relazione sentimentale: infatti, le trame turche di DayDreamer rivelano che, in questa occasione, Sanem avrà la conferma che Can si è riavvicinato a lei per compassione.

A questo punto, la fanciulla deciderà di lasciare il suo lavoro alla Fikra Harika, pur avendola appena comprata con i soldi ottenuti dalla vendita del patentino delle sue creme, e ritornerà vivere nel suo quartiere.

Can non riesce a dire a Sanem che si è innamorato di nuovo di lei: anticipazioni turche DayDreamer

Can, dopo aver saputo che la minore degli Aydin non intende più lavorare nell'agenzia pubblicitaria, si recherà immediatamente nella bottega di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan) per avere un confronto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer rivelano che il primogenito dei Divit non riuscirà a spiegarsi bene con la famosa scrittrice in quanto non riuscirà a dirle che, nonostante la sua amnesia sia ancora presente, ha capito di essersi innamorato per la seconda volta di lei. Tuttavia, a confortare il fotografo, ci penserà Mihriban (Sevinc Erbulak), la quale consiglierà al giovane di lottare con tutto se stesso per riavere Sanem al suo fianco.

La famosa scrittrice, però, sarà determinata a non pensare al primogenito dei Divit e, per tale motivo, si improvviserà venditrice ambulante nel negozio dei suoi genitori: grazie a questo stratagemma, la fanciulla continuerà ad essere in giro per svolgere consegne a domicilio.