Giovedì 12 novembre andrà in onda la ventiquattresima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la fiction seguita ogni giorno in televisione da milioni di telespettatori italiani. I recenti spoiler preannunciano una puntata ricca di sorprese. Nelle precedenti puntate, avevamo lasciato Gabriella sempre più indaffarata con il suo lavoro, sobbarcata da tante pressioni che nell'episodio del 12 novembre, provocheranno in lei tensioni e nervosismi. La giovane sfogherà il suo stress litigando con Cosimo e quest’ultimo farà di tutto per farsi perdonare: l'uomo farà recapitare a Gabriella un bel mazzo di fiori.

Il Paradiso delle Signore: puntata del 12 novembre

Come precisato dalle anticipazioni relative alla puntata del 12 novembre, per Rossi l’imprenditore vorrà solo il meglio, nello stesso tempo però, Cosimo rischierà di pressare troppo Gabriella per quanto riguarda il settore lavorativo. Ricordiamo che fu propio il giovane a convincere Gabriella ad incontrare Fiorenza Bergamini. Grazie a tale incontro e al suo costante impegno, la giovane ha iniziato la sua scalata verso il successo come stilista. Infatti Gabriella sarà sempre più richiesta tra le socie del Circolo. Purtroppo però nella puntata del 12 novembre la giovane Rossi rischierà di togliere del tempo al suo impegno lavorativo più importante, ovvero quello di terminare la collezione invernale con gli abiti per Natale, mettendo in gioco il suo posto di lavoro al Paradiso.

Agnese riceve l'invito da Armando

Come precisato dalle anticipazioni relative alla puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 12 novembre su Rai1 alle ore 15:55, al magazzino si terrà un evento di beneficienza e proprio per questo motivo verrà scelto il catering della Caffetteria e Laura verrà incaricata di realizzare per l’evento le sue specialità.

Nella precedente puntata Pietro, in seguito alla decisione del giudice, aveva ricevuto il compito di aiutare Rocco in magazzino, ma nell'episodio di giovedì, il giovane purtroppo non righerà dritto nemmeno sotto il controllo del capo magazziniere. Il comportamento poco corretto di Pietro metterà in cattiva luce Rocco.

Nel frattempo Agnese riceverà un invito da parte di Armando: il signor Ferraris proporrà di andare a vedere al cinema il film La Notte di Michelangelo Antonioni. La signora Amato, come vedremo nella puntata di giovedì 12 novembre, non saprà se accettare l'invito oppure rifiutarlo. Come si evince dagli ultimi spoiler diffusi, alla fine Agnese deciderà di accettare l’invito. Finito lo spettacolo, Agnese e Armando saranno sul punto di rompere il ghiaccio, ma qualcuno rovinerà il loro magico momento (anche se le anticipazioni non rivelano l'identità del personaggio che interromperà il momento romantico tra Armando e Agnese).