Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 ambientata negli anni Sessanta a Milano, prosegue con il suo appuntamento pomeridiano. Secondo le trame, la puntata che andrà in onda martedì 17 novembre avrà tra le protagoniste Gabriella. La stilista, infatti, sarà molto delusa dallo scarso successo che riscuoteranno le sue idee. Inoltre, al grande magazzino ci sarà fermento per l'arrivo del ciclista Sante Gaiardoni e della cantante Elsa Quarta. Pietro verrà punito da Armando, ma a fare le spese per il comportamento del nipote di Vittorio sarà anche Rocco. Infine, Stefania si illuderà di poter conquistare Federico, ma non sarà così facile per lei.

Secondo le trame di martedì, 17 novembre, al Paradiso arriveranno Gaiardoni ed Elsa Quarta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì,17 novembre, raccontano che sia per Gabriella che per Roberta ci saranno momenti di indecisione riguardo il loro futuro lavorativo. La signorina Pellegrino dovrà decidere se partire per Bologna e seguire i suoi obiettivi lavorativi oppure restare a Milano senza mettere in discussione ciò che ha costruito con Marcello e i suoi amici. Per Gabriella, invece, inizieranno a vedersi gli effetti dei troppi impegni assunti e la stilista avrà dei grossi problemi al grande magazzino. Per la prima volta, infatti, la signorina Rossi non riscuoterà successo con le sue idee per la nuova collezione.

I suoi bozzetti per il periodo natalizio verranno stroncati da Vittorio Conti e per lei sarà una forte delusione.

Stefania si illuderà di poter conquistare l'interesse di Federico, ma si sbaglierà

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 novembre rivelano che, nella puntata in onda martedì, al grande magazzino ci sarà fermento ed emozione.

A fare visita al negozio di Vittorio ci saranno il ciclista Sante Gaiardoni e la sua fidanzata Elsa Quarta, nota cantante. Intanto Stefania continuerà a coltivare i suoi sentimenti nei confronti di Federico e la giovane commessa comincerà a pensare di aver riscosso un certo interesse da parte dello scrittore.

Tuttavia, si tratterà solo di un'illusione della sua mente, da sempre infatuata di Federico.

Rocco sarà ingiustamente punito insieme a Pietro Conti

Il comportamento di Pietro al magazzino non piacerà affatto a Vittorio e ad Armando che decideranno di prendere provvedimenti. Il giovane Conti sarà punito dal capomagazziniere, per fare in modo che confessi spontaneamente i suoi errori. Purtroppo, però, per riuscire nell'intento, insieme al ragazzo sarà punito anche Rocco, nonostante il suo impegno costante ed il suo comportamento impeccabile nel lavoro da magazziniere.