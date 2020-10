C’è tanta attesa da parte dei telespettatori italiani de Il Segreto, per sapere come si concluderà il gran finale di stagione. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1° a venerdì 6 novembre, raccontano che Marta Solozabal dopo aver assicurato al padre Ignacio che tra lei e Adolfo de Los Visos è finita per sempre se ne andrà via dal quartiere iberico. Quest’ultimo dopo essere sfuggito alla morte non avrà altra scelta oltre a quella di assumersi le sue responsabilità di padre e marito, quando si riprenderà del tutto.

Raimundo Ulloa invece farà stare in pensiero il nipote Matias Castaneda per non essersi ancora fatto vivo.

In realtà l’ex locandiere dopo essere scappato dalle grinfie di Campuzano, il fedele braccio destro di Eulalia Castro, proseguirà la sua fuga.

Il segreto, trame al 6 novembre: Rosa annuncia la sua gravidanza

Non mancheranno intrighi e colpi di scena, neanche negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dall’1° al 6 novembre. Adolfo riuscirà a superare una seconda operazione per la rimozione del proiettile per merito dell’intervento della madre Isabel, che si offrirà volontaria per la trasfusione di sangue: grazie alla marchesa quindi Tomas si farà da parte. A questo punto il capitano Huertas metterà piede a La Habana per arrestare Juan Montalvo.

Nel contempo Rosa dopo aver annunciato di aspettare un figlio da Adolfo sarà decisa a sposarsi il prima possibile: per raggiungere il suo obiettivo la fanciulla ordinerà alla sorella Marta di lasciare il paese.

Ignacio non gradirà per niente il gesto fatto dalla sua secondogenita. Intanto Carolina sarà intimorita dal pensiero che Pablo possa andarsene da La Casona per vivere con la madre. Il capitano Huertas si stancherà di vedere Mauricio e Don Filiberto scontrarsi, invece Raimundo riuscirà a far perdere le sue tracce a Campuzano, lo scagnozzo di Eulalia Castro.

Don Ignacio dopo aver appreso della gravidanza di Rosa, inviterà Adolfo e Marta e mettere la parola fine alla loro tresca.

Francisca e Isabel alleate contro Eulalia Castro, Adolfo apprende che diventerà padre

I macchinari della fabbrica Solozabal purtroppo continueranno a dare problemi. Pablo oltre a far sapere ad Ignacio che sua madre si trova a Puente Viejo da una settimana, gli dirà di volerla presentare alla famiglia.

Juan Montalvo dopo essere finito in carcere con l’accusa di omicidio verrà scagionato grazie alla testimonianza di Adolfo, che sosterrà che il suo amico abbia agito per legittima difesa. Raimundo avrà ancora Campuano alle calcagna, mentre il fratello di Tomas rimarrà sconvolto quando apprenderà di doversi separare per sempre da Marta poiché lui e Rosa diventeranno genitori.

Successivamente Matias anche se si riconcilierà con la moglie Marcela, continuerà ad essere preoccupato per non aver ricevuto nessuna notizia dal nonno Raimundo. Intanto Alicia e Damian non si fideranno del padre di Camelia, invece i Miranar faranno di tutto per far recuperare la memoria a Tiburcio. Pablo organizzerà una merenda alla villa per presentare la madre Maria Jesus a Carolina, Marta e Rosa.

Il capitano Huertas quando avrà la conferma che Don Filiberto potrebbe aver perso il senno della ragione, metterà in guardia il sindaco Mauricio. Isabel dopo aver sospettato che Francisca stia tramando alle sue spalle, si recherà nel padiglione senza alcun preavviso: le due darklady in tale circostanza si renderanno conto di essere arrivate ad odiarsi a causa di Eulalia Castro. A questo punto Montenegro e la marchesa si alleeranno per sbarazzarsi della loro nemica. Maria Jesus non riceverà affatto una buona accoglienza dai Solozabal. Adolfo pur avendo appreso che Rosa è in stato interessante, non vorrà rinunciare a Marta nonostante quest'ultima farà di tutto per prendere le distanze da lui.

Alberto Santos può accusare Ignacio e Urrutia, Estefania sostiene di essersi lasciata andare alla passione con Tiburcio

Intanto Tomas rimarrà senza parole, nell’istante in cui Marcela gli confesserà di essere finalmente felice con Matias. Onesimo vorrà ipnotizzare Tiburcio, con la speranza che possa ricordarsi ciò che ha fatto durante la settimana trascorsa lontano dai propri cari. Marta decisa ad allontanarsi da Adolfo sarà in procinto di trasferirsi a Bilbao: prima di partire la giovane chiederà a Manuela di annunciare la sua scelta. Anche Juan Montalvo lascerà Puente Viejo, ma per aiutare le autorità a catturare gli Amaya. Il giornalista Alberto Santos invece rimetterà piede nel quartiere iberico, con una prova per poter accusare Ignacio e Urrutia come responsabili di un incidente avvenuto in passato a Bilbao.

Tiburcio desterà ancora più preoccupazione ai Miranar, quando all’emporio si presenterà una donna che sosterrà di aver vissuto dei momenti di intimità con l’ex acrobata. Francisca con l’aiuto di Isabel vorrà sbarazzarsi per sempre di Eulalia. Ignacio avrà il tanto atteso faccia a faccia con la sua ex amante Maria Jesus, visto che le dirà di credere che si sia ricongiunta con Pablo per ricevere in cambio qualcosa. Nel contempo Rosa non sarà affatto triste per la partenza di Marta, invece Don Filiberto minaccerà Mauricio. La donna che sarà convinta di essersi lasciata andare alla passione con Tiburcio, si chiamerà Estefania. Infine Isabel vorrà avere delle delucidazioni sulla gravidanza di Rosa.