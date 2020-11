Secondo le anticipazioni de Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 20 novembre, la salute mentale di Rosa si farà sempre più preoccupante. Intanto Mauricio proverà a rintracciare l'uomo che teneva prigioniero Raimundo, ma sarà ostacolato da donna Isabel. La soap opera va in onda dalla domenica al venerdì alle ore 16:20 su Canale 5.

Spoiler puntate al 20 novembre: Francisca e Isabel torna a Puento Viejo

Stando alle anticipazioni, Mauricio proverà a porre fine alla guerra con don Filiberto e gli mostrerà l'articolo in cui viene riportata la notizia dell'arresto degli uomini che voleva inviare a Puente Viejo.

Nonostante sia stato smascherato, il sacerdote non intenderà arrendersi e vorrà vendicarsi. Maria Jesus accetterà di sparire per sempre in cambio di soldi da parte di Don Ignacio, ma vorrà rivedere per l'ultima volta Pablo. Intanto, ci sarà il ritorno di donna Francisca e donna Isabel in quanto, dopo aver allontanato la minaccia di Eulalia, decideranno di ripresentarsi a Puente Viejo. Le due donne riveleranno a tutti di aver finto la morte della marchesa. Rosa sarà felice del ritorno di Isabel e sarà convinta che nulla potrà impedire ancora il suo matrimonio. La donna, però, sarà sempre più gelosa di quello che Adolfo potrebbe provare per sua sorella Marta. Rosa sarà presa da un attacco di rabbia e, durante il duro momento, arriverà addirittura a parlare con se stessa.

Anticipazioni al 20 novembre: Mauricio vuole ritrovare Raimundo

Encarnacion sarà molto preoccupata per suo marito, in quanto rivelerà ad Alicia che il vero responsabile dell'incidente è proprio lui. Mauricio ricatterà Huertas per farlo collaborare al ritrovamento di Raimundo. Con l'avvicinarsi del suo matrimonio, Rosa sarà sempre più agitata e arriverà anche ad avere delle allucinazioni.

Pablo si insospettirà dopo che verrà a sapere che Maria Jesus vuole lasciare il paese e crederà che la colpa sia di suo padre. Tomas sarà intento a rendere la miniera un luogo più sicuro, ma Adolfo non ascolterà suo fratello in quanto sarà preso dai pensieri legati alla sua vita. Urrutia fornirà le prove del mancato coinvolgimento di don Ignacio nell'incidente.

Rosa assisterà a una telefonata tra Ignacio e sua sorella e avrà una reazione spropositata. Mauricio e Matias troveranno l'uomo che lavora per donna Eulalia ma, quando saranno sul punto di ricavare le informazioni relative a Raimundo, donna Isabel manderà tutto a monte. Rosa cadrà dalle scale e perderà i sensi. La salute mentale della giovane preoccuperà molto la sua famiglia. Intanto, donna Francisca sarà preoccupata del destino di Raimundo, pur sapendo che è ancora vivo.