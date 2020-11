Ci sarà L'Allieva 4? E' questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della Serie TV con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che si avvia verso il gran finale di stagione. Domenica 8 novembre, infatti, andrà in onda la sesta e ultima puntata della terza fortunatissima serie, ecco che si pensa già a quello che sarà il futuro. Al momento c'è ancora tanta incertezza anche se le ultime dichiarazioni di Giorgio Marchesi - attore nella fiction - sembrano aprire uno spiraglio di positività.

Futuro ancora incerto per la serie tv L'Allieva 4

Intervistato sulle pagine de 'Il Fatto Quotidiano', Marchesi ha ammesso che tutto "dipenderà dalle nuove sceneggiature" della serie televisiva in onda su Rai 1 e dalla disponibilità dei due attori protagonisti, dato che la trama è fortemente incentrata sulle vicende della coppia composta da Alice e Claudio.

E proprio nell'ultima puntata della terza stagione i due protagonisti dovrebbero completare il loro percorso narrativo. Le anticipazioni degli episodi finali de L'Allieva 3 raccontano che per i personaggi di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi arriverà il tanto atteso giorno del matrimonio, che tuttavia passerà invano.

I nuovi impegni di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

Nel caso in cui la quarta serie dovesse vedere la luce, spetterebbe agli sceneggiatori fare il 'duro lavoro' e mettere a punto delle significative novità dal punto di vista narrativo e del racconto. A tutto ciò va aggiunto che questo è un periodo decisamente fortunato per i due attori protagonisti di questa serie, che sono alle prese con nuovi impegni professionali.

Lino Guanciale, per esempio, sarà tra i protagonisti della nuova serie tv di Rai 1 dal titolo 'Noi', remake italiano di 'This is us' e poi sarà nel cast della fiction 'Sopravvissuti'. Anche per la Mastronardi questo è un periodo decisamente impegnativo: oltre ad essere la protagonista di un nuovo progetto per Netflix, l'attrice a gennaio 2021 tornerà sul set anche per la realizzazione di un nuovo film tv in onda sulle reti Rai.

Prosegue il successo di ascolti de L'Allieva 3

In attesa di scoprire quello che sarà il destino di questa serie, va detto che dal punto di vista degli ascolti ci sarebbero tutti i presupposti per mettere in cantiere una nuova stagione de L'Allieva 4. In queste settimane, seppur nella difficile collocazione della domenica sera, la serie ha registrato una media superiore ai 4,5 milioni di fedelissimi a settimana ottenendo uno share superiore al 20%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio nella sfida degli ascolti domenicali del prime time.