DayDreamer - Le ali del sogno ha ormai abituato i telespettatori a grossi colpi di scena, ma saranno ancora numerosi i cambiamenti a cui i fan della soap turca dovranno abituarsi. Infatti, si avvicina sempre di più la rottura tra Can e Sanem: il fotografo deciderà di lasciare la sua fidanzata e Istanbul dopo averci litigato. La giovane Aydin non crederà a Can, ma farà affidamento alle parole di Yigit, il quale sarà il reale colpevole della perdita del suo diario. Divit farà ritorno a Istanbul dopo un anno di viaggi, ma troverà una Sanem diversa: la ragazza ha dovuto curarsi da alcuni problemi mentali, in seguito all'abbandono del suo fidanzato.

Sanem in clinica dopo la partenza di Can

Si fa complicata la trama di DayDreamer. Le anticipazioni che provengono dalla Turchia parlano di un salto temporale di un anno, durante il quale molte cose sono accadute ai protagonisti della soap. I fatti antecedenti al viaggio del fotografo sono i seguenti: Yigit ha bruciato il diario di Sanem, ma ha mentito alla ragazza facendo ricadere la colpa su Can e accusandolo anche di averlo spinto, motivo per cui ha rischiato la paralisi. Sanem chiederà al fidanzato di lasciare l'ospedale in cui si trova per assistere l'editore ma Divit, deluso per non essere stato creduto, partirà per mare e starà via per un intero anno.

Sanem, distrutta per essere rimasta da sola, passerà un periodo in clinica a curarsi.

Successivamente la ragazza si trasferirà in una villa fuori città dove si occuperà delle piante e di creare nuovi profumi con l'aiuto di Mihriban, una nuovo personaggio. Can ritornerà dal suo viaggio e incontrerà per caso la sua ex in un cinema. Frattanto la Fikri Harika è fallita: Emre e Leyla sono andati a vivere in casa Aydin, mentre CeyCey e Muzaffer (che ha divorziato da Guliz ed è tornato in Turchia) hanno aperto un negozio di frutta e verdura.

Can fa ritorno in città e vuole riconquistare Sanem

Sanem, che durante l'anno trascorso lontano da Can ha scritto un libro che parla proprio della loro storia d'amore, sarà molto legata a Deniz la quale oltre a essere la sua psicoterapeuta sarà per lei un'amica preziosa, che prenderà il posto di Ayhan, partita con il fratello Osman.

Il ritorno di Can cambierà di nuovo le carte in tavola: Aziz che sta a casa di Mihraban, sua ex fidanzata, chiederà al figlio di restare e con l'aiuto di Deren e degli altri ex dipendenti cercherà di rimettere in piedi l'agenzia pubblicitaria.

Emre, intanto, informerà Can di ciò che ha passato Sanem in sua assenza: i genitori della giovane Aydin l'hanno dovuta ricoverare in seguito a una forte depressione causata dalla partenza del fotografo. Can a questo punto, amareggiato per quanto è accaduto a causa sua alla ex fidanzata, deciderà di riconquistarla, anche se i signori Aydin non vedranno di buon occhio il suo ritorno nella vita della figlia. Can si impegnerà per dimostrare che Yigit ha sempre mentito, ma il percorso da affrontare sarà difficile.