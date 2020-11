Prosegue l'appuntamento domenicale con L'Allieva 3 che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nella serata dell'1 novembre è andata in onda la quinta e penultima puntata di questa terza fortunata stagione che si sta avviando verso le battute finali. Per chi non avesse avuto modo di vedere i due nuovi episodi della Serie TV in prima visione assoluta su Rai 1, può rivederli in replica streaming online sul portale gratuito Rai Play ma anche in televisione sul canale free Rai Premium.

L'Allieva 3, quinta puntata dell'1 novembre visibile in streaming online su Rai Play

Nel dettaglio, infatti, sarà possibile rivedere in quinto appuntamento con L'Allieva 3 accedendo al portale Rai Play oppure scaricando l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari, che vi darà la possibilità di riguardare questi nuovi episodi in streaming in qualunque momento lo desiderate.

In questo modo, infatti, sarà possibile recuperare in streaming non soltanto la penultima puntata trasmessa questa domenica sera in televisione ma anche gli altri episodi della serie televisiva con Alessandra Mastronardi, trasmessi nel corso delle settimane precedenti su Rai 1.

La fiction L'Allieva 3 trasmessa in replica anche su Rai Premium

La replica di questa quinta puntata dell'1 novembre con L'Allieva 3, infatti, sarà trasmessa anche sul canale Rai Premium. La messa in onda dei due episodi di questa settimana è prevista per sabato 7 novembre a partire dalle 22:15 circa, subito dopo la replica in prima time dell'episodio singolo di Doc - Nelle tue mani, la fiction con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli.

E dal punto di vista degli ascolti, questa terza stagione dell'Allieva ha confermato il gradimento da parte del pubblico televisivo italiano. La media attuale, infatti, risulta essere di oltre 4,5 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che supera la soglia del 19-20%.

Domenica 8 novembre l'ultima puntata de L'Allieva 3 su Rai 1

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di vincere a mani basse la gara degli ascolti del prime time domenicale. La fiction, infatti, ha battuto nettamente il talk show Live - Non è la D'Urso che in queste settimane di programmazione su Canale 5, non è andato oltre la soglia dei 2 milioni di spettatori con uno share compreso tra l'11 e il 13%.

Domenica 8 novembre sarà trasmessa la sesta e ultima puntata de L'Allieva 3 che si preannuncia ricca di colpi di scena e di grandi novità. Giacomo, ad esempio, verrà momentaneamente scarcerato mentre per la coppia composta da Alice e Claudio Conforti arriverà il giorno del tanto atteso matrimonio che, tuttavia, passerà invano.