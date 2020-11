Prosegue l'appuntamento con X Factor 14 e il 12 novembre è andata in onda la terza puntata dei live show di questa fortunata stagione del talent. Alla conduzione, per il secondo appuntamento consecutivo, c'è stata Daniela Collu in sostituzione di Alessandro Cattelan che si sta riprendendo dopo essere risultato positivo alla Covid-19. Per chi non avesse potuto seguire l'appuntamento in diretta televisiva, c'è la possibilità di rivedere questo terzo live in streaming online ma anche in chiaro sul canale free Tv8.

Dove rivedere la terza puntata del live di X Factor 14 in streaming e in chiaro

Nel dettaglio, sarà possibile rivedere la terza puntata dei live di X Factor 14 in streaming online accedendo all'applicazione web Sky Go, riservata a tutti gli abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch.

In questo modo, infatti, sarà possibile riguardare gli appuntamenti live con il talent show ma anche le puntate del daytime comodamente da tablet oppure da cellulare e soprattutto in qualunque momento lo desiderate.

L'appuntamento con la terza puntata dei live di X Factor 14, però, è confermata anche in chiaro sul canale free Tv8: la messa in onda è in programma per mercoledì 18 novembre a partire dalle 2:.30 circa subito dopo il game show Guess my Age condotto da Enrico Papi.

Eliminato X Factor 14, terza puntata del 12 novembre: fuori Santi

E intanto la gara per i concorrenti protagonisti di questa quattordicesima edizione del talent show prosegue e il 12 novembre hanno dovuto affrontare una nuova manche eliminatoria, al termine della quale uno dei concorrenti ha dovuto abbandonare definitivamente il programma.

Al termine della prima manche, il concorrente meno votato dal pubblico e quindi a rischio eliminazione dalla gara di X Factor 14, è risultato Santi. A seguire al termine della seconda manche il meno votato è stato Blue Phelix. I due artisti del team di Emma Marrone si sono così esibiti di nuovo per l'ultimo atteso scontro, al termine del quale ha avuto la peggio Santi che ha dovuto abbandonare definitivamente la gara in questa terza puntata dei live show.

Nel corso della serata di ieri, inoltre, sul palco del talent show condotto eccezionalmente da Daniela Collu è tornato uno dei giudici più amati delle passate edizioni.

Il ritorno di Fedez sul palco di X Factro 14

Parliamo di Fedez che ha cantato dal vivo il suo ultimo singolo "Bella storia" ma soprattutto ha avuto modo di lanciare la nuova iniziativa che ha promosso, assieme ad altri 70 artisti della musica italiana, per la creazione di un fondo a favore dei lavoratori dello spettacolo che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile a causa della pandemia Covid che ha interrotto bruscamente ogni qualsiasi forma di spettacolo dal vivo.

Un'iniziativa alla quale, come ha svelato lo stesso Fedez sul palco del talent show, hanno aderito anche i giudici di questa edizione di X Factor tra cui Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli.