Prosegue l'appuntamento con X Factor 14, il fortunato talent show. Ieri sera, 5 novembre, è andata in onda la seconda puntata dei live in diretta televisiva. Eccezionalmente per questa settimana, la trasmissione non è stata condotta da Alessandro Cattelan, risultato positivo al Covid-19, bensì da Daniela Collu in arte ''Stazzitta''. Chi si fosse perso l'appuntamento con il secondo live in diretta, può rivederlo in replica streaming online ma anche in televisione, in chiaro, sul canale free Tv8.

X Factor 14, la seconda puntata dei live in streaming online e su Tv8

Nel dettaglio, la seconda puntata dei live di ieri sera può essere riguardata in replica streaming online da tutti i clienti abbonati alla pay tv satellitare attraverso l'applicazione Sky Go, che vi darà la possibilità di riguardare questo appuntamento del talent show in qualunque momento della giornata lo desiderate.

Scaricando l'applicazione gratuita di Sky Go, sarà possibile rivedere la replica di ieri sera in streaming comodamente da tablet oppure da cellulare, senza dover ricorrere per forza al pc di casa. Per chi non fosse abbonati a Sky, invece, c'è la possibilità di rivedere questa seconda puntata dei live di X Factor 14 in replica anche in chiaro.

La messa in onda delle puntate vengono trasmesse sul canale Tv8 e la seconda puntata in onda giovedì 5 novembre in diretta sui canali Sky, sarà riproposta nella serata di mercoledì 11 novembre, a partire dalle 21:45 circa sul canale 8 del digitale terrestre.

Alessandro Cattelan assente ad X Factor 14

Una seconda puntata decisamente particolare quella di ieri, caratterizzata in primis dall'assenza del condottiero Alessandro Cattelan.

Qualche giorno fa il conduttore ha annunciato sui suoi canali social di essere risultato positivo al Covid-19 e per tale motivo non ha potuto essere sul palco dello show in onda sui canali Sky e Tv8.

Il conduttore, però, ieri sera si è divertito a guardare la seconda puntata dei live di X Factor 14 da casa, come testimoniano i diversi tweet che ha postato nel corso della serata che è stata condotta da Daniela Collu, già conduttrice di ''Hot Factor'' in onda in seconda serata al termine dello show.

Eliminati i Manitoba dalla seconda puntata dei live di X Factor 14

Tra gli ospiti di questa settimana ci sono stati i Maneskin, il gruppo lanciato proprio in una delle passate edizioni del talent show, ancora oggi in testa alle classifiche di vendita. Per quanto riguarda la gara di X Factor 14, invece, ad avere la peggio questa settimana sono stati i Manitoba, definitivamente eliminati.