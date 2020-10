Ieri sera 29 ottobre è andata in onda la prima puntata dei live show di X Factor 14, il fortunato talent condotto da Alessandro Cattelan che quest'anno prevede la presenza in giuria di Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Per chi non avesse avuto modo di vedere la diretta in televisione, c'è la possibilità di rivedere lo show in replica streaming online dall'applicazione del gruppo Sky, ma anche in chiaro sul canale free Tv8.

Dove rivedere la prima puntata di X Factor 14 in replica streaming online

Nel dettaglio, per tutti gli spettatori abbonati a Sky vi è la possibilità di riguardare la prima puntata del live di X Factor 14 in streaming online grazie all'applicazione Sky Go, che vi permetterà di riguardare il talent show in qualunque momento lo desiderate senza dover ricorrere per forza al computer.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere la trasmissione comodamente da tablet oppure da cellulare.

Per chi non è abbonato alla pay tv satellitare ma vuole comunque seguire le avventure dei nuovi concorrenti di questa quattordicesima edizione di XF, invece, c'è la possibilità di rivedere la replica della prima puntata di ieri sera in differita.

La prima puntata di X Factor 14 in replica anche in chiaro su Tv8

La messa in onda del talent show viene garantita su Tv8 anche se cambierà il giorno di programmazione rispetto a quello abituale in cui sono state trasmesse le varie puntate delle audizioni. I live show, infatti, saranno trasmessi al mercoledì sera sul canale 8 del digitale terrestre e il primo appuntamento di questa edizione è in programma per il 4 novembre a partire dalle ore 21:20 circa.

Una prima puntata che ha permesso ai 12 talenti che sono stati scelti dai 4 giudici di quest'anno di mettere in risalto tutte le loro doti artistiche. Quest'anno, infatti, è stata data loro la possibilità di esibirsi subito con i loro brani inediti che andranno a comporre la nuova compilation del talent show.

Emma Marrone e Hell Raton convincono alla prima di X Factor 14

Occhi puntati anche su due nuovi giudici del programma che al debutto non hanno assolutamente sfigurato. Emma Marrone, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi e ormai una cantante affermata, si è dimostrata subito a suo agio nel ruolo di nuova giurata sfornando giudizi onesti e precisi.

Stessa situazione anche per Hell Raton, il giudice più giovane di questo X Factor 14 e forse anche quello maggiormente sconosciuto al grande pubblico. Alla prima puntata, il cantante si è dimostrato spigliato e lucido nell'emettere i suoi verdetti sui concorrenti in gara e non sono mancati i complimenti nei confronti degli artisti delle altre squadre.