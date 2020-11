Riccardo Guarnieri è single dopo aver terminato la sua relazione con Ida Platano. In un'intervista esclusiva, rilasciata per Uomini e donne Magazine, Guarnieri ha raccontato cosa è successo dopo la fine della sua relazione con la parrucchiera bresciana e ha detto di essere pronto a rimettersi in gioco. Riccardo è rimasto colpito da Gabriella, la corteggiatrice di Gianluca. Dopo l'esperienza passata, in un eventuale ritorno in trasmissione, il cavaliere pugliese ha detto che preferirebbe non dare l'esclusiva a una sola persona, ma vorrebbe frequentare più dame contemporaneamente.

Riccardo è rimasto colpito dalle corteggiatrici

Nel corso dell'intervista rilasciata per il settimanale della trasmissione, in edicola dal 6 novembre, Riccardo ha raccontato di aver seguito la nuova edizione del dating show di Canale 5 e di aver apprezzato il fatto che, da quest'anno, il trono over e il trono classico siano insieme: ''È bellissimo!''. Riguardo ai tronisti, Guarnieri ha espresso un complimento nei confronti di Gianluca, in quanto lo reputa un ragazzo riflessivo, dicendo che si rivede molto in lui. Per quanto riguarda le single della trasmissione, Riccardo ha detto di non essere stato colpito da nessuna dama, ma di essere rimasto affascinato da qualche corteggiatrice: ''L'occhio mi è caduto su alcune corteggiatrici''.

La preferita di Riccardo è Gabriella

Dopo aver affermato di aver notato le ragazze più giovani che corteggiano i tronisti, Riccardo ha detto di apprezzare molto Gabriella: ''Mi ha colpito tantissimo, è davvero splendida''. Oltre alla corteggiatrice di Gianluca, Guarnieri ha fatto anche il nome di Selene che però ha lasciato il dating show.

Le preferenze di Riccardo, come spiegato nell'intervista, sono state dettate solo da un fattore estetico: ''Non ci uscirei mai dato che hanno esattamente la metà dei miei anni''. A detta del cavaliere pugliese le donne giovani sanno rapportarsi a un uomo più grande perché hanno una marcia in più, ma il contrario è difficile.

Riccardo uscirebbe con più donne contemporaneamente

Nell'intervista si è ipotizzato un eventuale ritorno di Riccardo nel parterre di Uomini e Donne, anche se, dalle indiscrezioni trapelate dall'ultima registrazione e riportate in esclusiva da 'Il vicolo delle news' è stata confermata la presenza di Guarnieri come cavaliere a partire dalla registrazione del 1° novembre. In merito al futuro nel dating show di Maria De Filippi, Riccardo ha detto che questa volta si comporterebbe diversamente perché le esperienze del passato cambiano le persone: ''Uscirei con più dame e non mi dichiarerei più a una sola persona. Penserei più a me stesso nella ricerca della donna che sappia farmi stare bene''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere se Riccardo troverà la donna della sua vita all'interno della trasmissione.