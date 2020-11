Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati dopo il lockdown che hanno trascorso insieme a Brescia a casa della dama di Uomini e donne. In un'intervista esclusiva, pubblicata sul numero di Uomini e Donne Magazine in edicola dal 6 novembre, Riccardo ha spiegato cosa è successo fra lui e Ida dopo il 5 maggio, quando lui ha lasciato Brescia per tornare a Taranto. Guarnieri ha affermato di aver cercato Ida dopo essere tornato in Puglia, ma è stata lei a dimostrarsi distaccata i primi periodi lontani pertanto, a fine giugno, ha detto di non averla più cercata.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati dopo il lockdown

Riccardo ha raccontato di essere andato a trovare Ida a Brescia prima del lockdown, dichiarando che aveva un biglietto di ritorno per ritornare in Puglia il 15 marzo ma, vista la situazione nel nostro paese e non volendo correre il rischio di non vedere la compagna per molto tempo a causa delle restrizioni, aveva deciso di trascorrere le settimane di chiusura a casa con la fidanzata. La convivenza, a detta di Riccardo, all'inizio era andata bene ma, con il passare dei giorni, erano iniziati a venire fuori i problemi: ''Io stesso, lo ammetto, durante alcuni momenti di esasperazione (dovuti anche alla situazione particolare che stavamo vivendo) le ho detto che non vedevo l'ora di andarmene da casa sua''.

Riccardo sarebbe voluto rimanere a casa di Ida

Riccardo ha ricordato l'ultimo giorno a casa di Ida, il 5 maggio, quando ha portato la colazione a letto alla fidanzata, come ogni mattina. Guarnieri ha detto che sarebbe restato a Brescia con Ida se solo lei glielo avesse chiesto: ''Mentre mi accompagnava in macchina alla stazione gliel'ho detto chiaro e tondo che non sarei voluto partire, ma è stata lei a dirmi che i mesi a casa con me non li aveva vissuti con serenità e che aveva bisogno di tempo per riflettere''.

Riccardo ha detto che dopo il suo ritorno a Taranto è stato sempre lui a cercare la compagna e che lei non lo ha mai cercato: ''Aveva ogni volta da fare, era sempre impegnata e questo è durato qualche settimana''.

La lontananza ha reso le cose difficili fra Ida e Riccardo

Ad aggravare il rapporto fra i due fidanzati c'è stata la lontananza e, a detta di Riccardo, l'atteggiamento di Ida non ha aiutato il loro rapporto: ''Mi sono trovato senza appigli a cui aggrapparmi per continuare a lottare, soprattutto considerati i nostri precedenti''.

Guarnieri ha raccontato che, a fine giugno, non avendo dimostrazioni da parte di Ida, ha smesso di farsi sentire dopo che la dama bresciana aveva ricevuto una segnalazione sui social in cui le avevano detto che il suo fidanzato aveva frequentato una ragazza della sua palestra: ''Peccato che in palestra non ci sono più tornato''. Dopo aver visto che Platano era sfuggente, Riccardo ha deciso di chiudere la storia d'amore: ''Io ho deciso di dare un taglio a tutto''.