Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'amore con le anticipazioni degli episodi trasmessi in Germania. Tim sarà sempre più sconvolto dall’apprendere che il suo cavallo è andato via e inizierà immediatamente a cercarlo, mentre Franzi sognerà di incontrare Tim e Nero in un prato. Quest'ultima sarà convinta che il suo sogno sia premonitore e deciderà di recarsi personalmente in quel prato. Nel frattempo Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach) metterà sotto pressione Dirk per smentire la sua versione e per dichiarare innocente suo figlio Tim. Ma Christoph si accorgerà che sarà sempre più difficile scagionare Tim dall'accusa portata avanti da Dirk.

Infine Nadja perderà la vita e poco prima di morire, davanti a Tim, incolperà Franzi.

Tempesta d'amore, prossime puntate: Dirk dirà la verità alla polizia e libererà Tim

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'amore, Steffen verrà a sapere di non essere più sospettato dalla polizia e darà la bella notizia a Dirk e a Linda. Nel frattempo Franzi scoprirà la verità sullo scambio di identità tra Tim e Boris e non la prenderà certamente bene, mentre Dirk ammetterà al figlio Steffen di aver detto una bugia alla polizia. Il giovane Steffen rimarrà senza parole e chiederà subito a suo padre di ritirare la denuncia fatta alla polizia, Dirk in commissariato dirà di non aver mai visto Tim sulla scena del crimine.

Dunque il sospettato Tim verrà liberato da questa accusa?

Tempesta d'amore, prossimi episodi: Tim rimarrà con un dubbio che potrebbe tormentarlo

Nei prossimi episodi della soap opera Tempesta d'amore, Christoph scoprirà il segreto della perfida Nadja e verrà a sapere anche del tentato omicidio di Dirk e di aver gettato tutte le accuse su suo figlio Tim.

Christoph si sentirà pronto nell'affrontare la donna, ma Nadja verrà a scoprire tutto e si darà alla fuga. Ci sarà dunque un inseguimento tra Franzi e Nadja, quest'ultima inciamperà a terra sbattendo violentemente la testa contro un sasso. Franzi assisterà senza parole a questa scena mentre sopraggiungerà proprio Tim che farà appena in tempo a salutare per l'ultima volta sua moglie.

Ma Nadja, poco prima di morire, dirà a Tim una frase che lo lascerà interdetto: la perfida donna gli dirà che è stata spinta da Franzi. Dunque Franzi ha davvero ucciso la donna per gelosia nei confronti di Tim? Quest'ultimo crederà alla versione di Franzi oppure a quella di sua moglie? Per scoprire tutte le prossime anticipazioni riguardanti la soap opera tedesca Tempesta d'amore, bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda in Germania.