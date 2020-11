Mercoledì 4 novembre, la soap americana Beautiful torna con un nuovo e appassionante episodio. Nel corso del nuovo appuntamento Thomas si ritroverà a dover rispondere alle incalzanti domande del detective Sanchez, il quale vorrà far luce sula dinamica della sua caduta alla scogliera. Thomas a sorpresa, sosterrà la tesi dell'incidente non incolpando Brooke. Il ragazzo inoltre, chiederà perdono a tutti e soprattutto a Hope, alla quale in seguito rivelerà il motivo per cui avrà mentito alla polizia. Intanto non si placheranno le discussioni tra Ridge e Brooke e che potrebbero seriamente minare il loro matrimonio.

Beautiful, spoiler 4 novembre: Thomas non denuncia Brooke

Le vicende di Beautiful riprenderanno dal momento in cui Thomas avrà ripreso conoscenza. Il ragazzo, seppur ancora frastornato, riuscirà a rispondere alle domande di Sanchez. Il detective infatti, non crederà alla tesi dell'incidente e vorrà sentire proprio dalla voce di Thomas come si siano svolti i fatti alla casa sulla scogliera. Dando uno sguardo alle anticipazioni, Forrester jr confermerà a Sanchez che la sua caduta non è stata altro che un incidente, senza menzionare in alcun modo Brooke. Logan quindi, potrà tirare un sospiro di sollievo visto che il figliastro non la denuncerà.

Beautiful anticipazioni: Thomas mente alla polizia per amore di Hope

Per i fan di Beautiful le dichiarazioni di Thomas saranno una sorpresa, visto che il giovane non ha mai fatto mistero di odiare la sua matrigna. Thomas inoltre, chiederà perdono a tutti per il suo comportamento e, in seguito, rimasto solo con Hope le rivelerà il vero motivo per cui non ha incolpato Brooke, mentendo di fatto alla polizia.

Dalle sue parole, si intuirà come Forrester jr lo abbia fatto solo per amore di Hope, volendole dimostrare con il suo gesto di voler riparare ai suoi errori.

Beautiful, puntata 4 novembre: Ridge continua a incolpare Brooke

Dando uno sguardo alla trama del 4 novembre, si vedrà inoltre come il risveglio di Thomas non abbia affatto cambiato le cose tra Ridge e Brooke. I due continueranno a discutere sempre riguardo alla dinamica della caduta.

Lo stilista continuerà ad accusare la moglie di aver spinto di proposito Thomas, mentre Brooke cercherà di fargli capire come si siano svolti i fatti realmente e di come lei, in quel momento, temesse per la vita della figlia. Ridge però, continuerà a non voler sentire le sue giustificazioni, invitandola invece a ringraziare Thomas per non averla denunciata alla polizia. Tra i coniugi Forrester sembrerà esserci una frattura difficile da sanare e, solo con il prosieguo delle puntate di Beautiful si conoscerà il destino di questa storica coppia.