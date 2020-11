Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap tedesca, attualmente, va in onda dal lunedì alla domenica, su Rete 4, alle ore 19:35.

Gli episodi che saranno trasmessi dal 30 novembre al 6 dicembre saranno ricchi di novità e di colpi di scena. Linda riuscirà a salvare Dirk da morte certa, Christoph venderà tutte le sue azioni ad Ariane e Lucy proverà gelosia per il rapporto tra Paul e Vanessa. Nel frattempo, Robert partirà per l'Italia alla ricerca di Eva.

Anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore dal 30 novembre al 6 dicembre: Dirk viene trovato sulle sponde del lago

Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore, che andranno in onda fino al 6 dicembre, rivelano che Linda, Steffen e Franzi non riusciranno a tenere sotto controllo la preoccupazione per la scomparsa di Dirk. I tre decideranno di andare a cercarlo, e quando ritroveranno la sedia a rotelle dell'uomo sulle rive del lago, capiranno che la situazione è molto più grave del previsto. Per fortuna, Linda riuscirà a intercettarlo e a impedirgli di gettarsi in acqua.

Nel frattempo, Robert farà di tutto per mettersi in contatto con Eva. La sua partenza, infatti, non gli darà pace.

Dopo aver parlato con il fratello della donna, inizierà a pensare che i due siano insieme in Italia. Senza avere prove certe, sceglierà di partire in fretta e furia.

Tempesta d'amore, spoiler fino al 6 dicembre: Lucy è gelosia di Paul

Negli episodi di Tempesta d'amore, in onda dal 30 novembre al 6 dicembre, il rapporto tra Paul e Vanessa diventerà sempre più forte.

Lucy, dopo averli visti così affiatati, non potrà fare a meno di provare una forte gelosia. In preda alla furia, deciderà di sabotare lo spot pubblicitario che i due stavano girando. Bela, però, comprenderà immediatamente i veri sentimenti di Lucy.

Intanto, Franzi e Steffen ritroveranno il drone che Bela aveva perso.

L'uomo si renderà conto che, nell'oggetto, è contenuta la registrazione della morte di Nadja. Grazie a essa potrà provare che Franzi è completamente estranea ai fatti e che non è stata lei a spingere la donna. A questo punto, Tim capirà di aver sbagliato a dubitare di Franzi e correrà da lei per scusarsi. La ragazza, però, non avrà alcuna intenzione di perdonare il suo comportamento.

Nel frattempo, Christoph, ignorando i veri intendi di Ariane, deciderà di venderle le sue azioni del Furstenhof.

Tempesta d'amore, trame dal 30 novembre al 6 dicembre: Tim si dichiara a Franzi

Gli spoiler di Tempesta d'amore svelano che Tim non riuscirà più a tenere nascosti i propri sentimenti. In preda all'amore per Franzi, deciderà di andare a casa sua per aprirle il suo cuore.

Purtroppo, nel momento in cui si accorgerà che Franzi e Steffen hanno passato la notte insieme, tutte le sue speranze crolleranno. Lottando contro la delusione e la gelosia, rivelerà, ugualmente, il suo amore per Franzi. Quest'ultima, però, non avrà alcuna intenzione di dargli corda e gli rivelerà di essere fidanzata con Steffen.

Nel frattempo, Robert tornerà dall'Italia senza essere riuscito a incontrare Eva. Werner cercherà di distrarlo, dicendogli di concentrarsi sul lavoro. L'uomo raccoglierà anche informazioni su Ariane e scoprirà che l'acquisto delle azioni non è avvenuto legalmente.

Intanto, Bela vorrà mostrare a Lucy di essere l'uomo adatto a lei: si metterà in competizione con Paul e deciderà di intraprendere una dieta per perdere peso.