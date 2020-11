Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, la soap opera che in Germania viene trasmessa dal canale televisivo Das Erste.

Durante le prossime puntate, gli spettatori avranno modo di assistere ad alcuni eventi sconvolgenti. In particolare, la vita di Franzi e Tim verrà sconvolta da un brutale rapimento. La donna farà di tutto per ritrovare il suo amato, ma non sarà facile affrontare questa situazione. Anche Christoph soffrirà moltissimo davanti alla scomparsa del figlio. Troveranno un modo per riportare il giovane a casa?

Anticipazioni delle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore: Tim subirà un'aggressione

Nei prossimi episodi tedeschi di Tempesta d'amore, Tim riceverà una telefonata da Franzi dove gli chiederà d'incontrarsi sulle sponde del lago. Purtroppo, però, non ci sarà la giovane ad aspettarlo, ma dei farabutti senza scrupoli che lo aggrediranno brutalmente. Tim, purtroppo, verrà rapito e rinchiuso in un casale abbandonato. Oltre a soffrire per la prigionia, l'uomo dovrà fare i conti con le conseguenze della sua malattia cronica presa in Thailandia. Purtroppo in quelle condizioni non potrà accedere alle sue abituali medicine e rischierà davvero di perdere la vita.

Dietro a tutto questo ci sarà lo zampino di Ariane.

La donna, infatti, non ha mai abbandonato il suo piano di distruggere la vita di Christoph e questa volta deciderà di farlo proprio con il rapimento di Tim.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Christoph riceverà una richiesta di riscatto

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Christoph riceverà una richiesta di riscatto per la liberazione di Tim.

La cifra, però, sarà troppo alta e sarà costretto a trovare un modo per ottenere quella somma. Ariane si offrirà di acquistare la sua parte di azioni del Furstenhof. L'uomo, ovviamente, rifiuterà in modo categorico, ma si renderà conto di non avere molto tempo per agire. Werner e Robert decideranno di aiutarlo e troveranno un nuovo acquirente.

Christoph, a questo punto, non potrà fare altro che versare i soldi per il riscatto, anche a causa di un video che verrà inviato sul suo cellulare. Tim apparirà e tormentato da una febbre molto alta. Purtroppo, il pagamento della somma richiesta non otterrà alcun effetto, perché Tim continuerà a rimanere prigioniero.

Trame tedesche di Tempesta d'amore: Franzi ritroverà Tim

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano che Franzi non si arrenderà davanti alla scomparsa del suo amato. Nonostante il pagamento del riscatto non abbia avuto successo, inizierà a fare degli appelli su Internet e distribuirà dei volantini. Finalmente verrà messa al corrente di un indizio che gli svelerà il luogo della detenzione.

Purtroppo potrebbe essere troppo tardi, perché al momento del ritrovamento Tim sarà privo di sensi e sul punto di perdere la vita.

Il ragazzo verrà condotto immediatamente in ospedale e dopo adeguate cure mediche sembrerà riprendersi. Christoph, nonostante la gioia per il ritrovamento del figlio, deciderà di andare a fondo a questa vicenda e continuerà a cercare tracce dei rapitori. Per fortuna, prima di consegnare il denaro, ha provveduto a farlo registrare.