Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. Sedici stagioni non hanno assolutamente inibito la curiosità del pubblico, anzi, ancora oggi, la TV Soap appare ricca di nuove storie da narrare. Attualmente, lo sceneggiato viene trasmesso in Germania dalla rete televisiva Das Erste.

Gli spoiler delle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Franzi verrà portata in ospedale da Tim a causa di una caduta. Nel frattempo, Joell dovrà combattere contro i dubbi riguardanti i suoi sentimenti per Lucy e Vanessa darà vita a una furiosa discussione con Cornelia.

Anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: Tim troverà Franzi a terra

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Tim, colpito da una brutta sensazione, lascerà il campo di polo per andare a cercare la sua Franzi. Rimarrà terrorizzato davanti alla vista della sua amata a terra, però non perderà tempo prezioso e la porterà subito in ospedale. Proverà a tornare sul campo, ma rischiera non fare in tempo a presentarsi per la finale.

Erik non potrà capacitarsi del gesto di Tim. Credeva ciecamente nella sua vittoria e ha investito molti soldi su di lui. Cercherà di seguire il giocatore durante la sua fuga, ma poco dopo si accorgerà di essere seguito da due uomini sospetti. Non ci metterà molto a scoprire che dietro c'è lo zampino di Ariane.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Lucy e Joell diventeranno ufficialmente una coppia

Le anticipazioni tedesche delle prossime puntate di Tempesta d'amore svelano che Hildegard sarà allo stremo delle forze per via del lavoro assegnatole. Senza André e con Robert impegnato, infatti, dovrà ricorrere a tutte le sue energie per riuscire a fare tutto.

Alfons, notando la sua stanchezza e il suo stato d'animo, deciderà di fare qualcosa per aiutarla, anche se la donna lo pregherà di lasciar perdere.

Intanto, Lucy e Joell si dedicheranno a una dolcissima fuga romantica. La ragazza sarà al settimo cielo e riuscirà a stento a trattenere le proprie emozioni, mentre Joell avrà un rapporto più conflittuale con i propri sentimenti.

Il ragazzo, infatti, sarà travolto dalla paura di soffrire ancora a causa dell'amore. Tenterà di allontanarsi un po' da Lucy, ma la giovane, capendo le sue intenzioni, riuscirà a fargli cambiare idea. I due, così, diventeranno ufficialmente una coppia.

Trame tedesche di Tempesta d'amore: Vanessa si scuserà con Cornelia

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda in Germania, Vanessa avrà una dura discussione con Cornelia. Ella infatti, non riuscirà ad accettare i sentimenti che Robert prova per lei. Per fortuna, Hildegard riuscirà a consolarla e a farla tornare in sé. Vanessa, a questo punto, capirà che essere arrabbiata con Cornelia non le porterà alcun beneficio e deciderà di scusarsi.

Nel frattempo, Tim avrà un incontro con l'allenatore inglese. L'obiettivo sarà quello di un futuro lavorativo in Inghilterra. Al suo ritorno, l'uomo dirà a Franzi di non essere riuscito a ottenere nulla. Più tardi, però, la donna scoprirà che le cose non stanno proprio così.