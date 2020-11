Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore con le anticipazioni tedesche. I rapporti tra Eva e Robert Saalfeld (interpretato dall'attore Lorenzo Patané) non andranno bene e la coppia arriverà in un punto di non ritorno. In particolare Eva deciderà di voltare le spalle a suo marito Robert per aiutare Christoph (interpretato da Dieter Bach). Quest'ultimo verrà avvisato da Eva che suo marito e Werner lo vorranno denunciare per evasione fiscale.

Spoiler Tempesta d'Amore: Eva e Robert saranno in crisi per Emilio

Nelle prossime puntate tedesche della soap opera Tempesta d'Amore, Robert ed Eva non riusciranno a uscire dalla loro crisi matrimoniale.

Robert continuerà a non accettare che Emilio sia figlio di Christoph e non si fiderà più di sua moglie Eva. Quest'ultima cercherà di capire l'uomo e gli concederà del tempo per abituarsi a questa nuova situazione. Ma le cose non andranno bene e Robert lascerà da solo Emilio in una stanza dell'albergo. Eva verrà a scoprire che sul figlio è rimasto da solo e deciderà di dire a suo marito che non potrà più fidarsi di lui. Inoltre, gli dirà che non gli darà più una responsabilità del genere. Robert si arrabbierà molto e deciderà di andare via senza ascoltare le lamentele di sua moglie Eva.

Robert e Werner saranno pronti a mandare via Christoph

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Christoph affronterà alcuni problemi economici e riceverà un controllo fiscale da parte dell'agenzia dell'entrate.

Uscirà fuori che Christoph non ha pagato delle tasse e Werner (interpretato dall'attore Dirk Galuba) e Robert cercheranno di dargli il colpo di grazie per mandarlo via dalla società. Dunque Robert e Werner cercheranno di studiare un piano per incastrarlo, ma verranno scoperti da Eva.

Eva rivela a Christoph il piano di Werner e Robert

Nelle prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore, Eva verrà a scoprire che suo marito e Werner vorranno denunciare Christoph per aver evaso le tasse. La donna sarà molto spaventata da questo piano e deciderà di avvisare Christoph per cercare di non farsi incastrare da Werner e Robert.

Eva capirà che questo suo gesto rovinerà per sempre l'onore e l'unione della sua famiglia con Robert, mentre Christoph sarà contento del suo coraggio

Per scoprire tutte le prossime anticipazioni che saranno visibili in Germania, bisognerà attendere le prossime puntate tedesche di Tempesta d'Amore.