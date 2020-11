Riccardo Guarnieri, intervistato nei giorni scorsi da Uomini e donne Magazine, ha voluto raccontare la sua versione riguardo la fine della sua storia d'amore con Ida Platano. A tal proposito Guarnieri ha dichiarato che dopo il lockdown affrontato insieme, Ida si è distaccata molto da lui e ha confessato che sarebbe rimasto a Brescia, ma lei non ha voluto. L'ex cavaliere tarantino ha confessato di essere stato sempre lui a cercare la sua fidanzata da quando è tornato a Brescia, per cercare di non rovinare il loro rapporto e ha aggiunto: "È vero che lei mi ha richiamato, ma dopo tanto tempo, quando ormai era inutile".

Riccardo Guarnieri: 'Emotivamente sono molto più sereno'

Durante l'intervista a Uomini e Donne Magazine, Riccardo Guarnieri ha parlato della sua sfera emotiva e ha rivelato di essere molto più sereno emotivamente, rispetto ai mesi precedenti. Il quarantaduenne ha voluto rispondere ad alcune affermazioni, dal suo punto di vista notevolmente sbagliate, rilasciate dalla sua ex fidanzata Ida Platano nei mesi scorsi, sempre al settimanale di Uomini e Donne. Guarnieri ha raccontato i dettagli delle sue ultime ore con la sua, ormai ex fidanzata, prima di andare via da Brescia: "È stata lei a dirmi che i mesi con me non li aveva vissuti con serenità e che aveva bisogno del tempo per riflettere".

Guarnieri: 'Ero sempre io a chiamarla'

Riccardo Guarnieri, sempre al Magazine di Uomini e Donne, ha confessato che una volta tornato a Taranto non ha mai smesso di cercare la sua fidanzata, ma a detta dell'uomo Ida non alzava mai il telefono per chiamarlo. In seguito l'ex cavaliere del dating show ha confessato che dopo aver chiamato Ida per tanto tempo, ha poi smesso di cercarla: "Mi sono ritrovato senza appigli a cui aggrapparmi per continuare a lottare".

Riccardo Guarnieri ha poi raccontato al periodico che la Platano avrebbe ricominciato a cercarlo a settembre: "Lei per un periodo non mi ha cercato, poi ha ricominciato a farmi delle chiamate a fine settembre", ma per lui era ormai troppo tardi. Durante l'intervista, Guarnieri ha dichiarato di aver sempre dimostrato rispetto per Ida e per la loro storia d'amore, rimanendo in silenzio per mesi, fino a quando non ha sentito il desiderio di chiarire le parole dette dalla Platano in merito alla fine della loro relazione.

Riccardo: 'Rifarei tutto'

Il quarantaduenne tarantino, ha confessato al Magazine di Uomini e Donne di non provare più alcun sentimento per la sua ex fidanzata, ma ammette di non avere nessun rimpianto: "Rifarei tutto compreso il gesto dell'anello". Durante l'intervista, Riccardo Guarnieri ha rivelato di seguire ancora il dating show e di divertirsi molto nel guardare il programma nella veste di spettatore. A tal proposito, l'ex cavaliere ha confessato che tornerebbe a mettersi in gioco nel parterre maschile: "Oggi sono finalmente libero di testa". Sul nuovo format del programma di Maria De Filippi, nel quale si sono uniti il Trono Over e il Trono Classico, Guarnieri ha dichiarato: "È bellissimo!".

Riguardo le dame, invece, l'ex cavaliere ha rivelato di essere rimasto notevolmente colpito da Gabriella e Selene: "Ovviamente hanno vent'anni, quindi parlo solamente di estetica".