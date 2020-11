Michele Dentice è stato intervistato nei giorni scorsi a Uomini e donne Magazine e nell'occasione ha parlato del proprio percorso all'interno del programma tv di Canale 5.

Il trentaseienne ha dichiarato che nella sua vita privata sta avendo alcuni problemi che non gli hanno reso semplice la quotidianità, a tal proposito ha confessato: "Immergermi nel programma mi sta risultando un pochino difficile" e ha aggiunto: "Le ragazze con cui finora mi sono relazionato hanno esasperato certe situazioni". Secondo Michele, all'inizio di una storia d'amore bisognerebbe vivere le cose con leggerezza, mentre - a detta sua - alcune donne all'interno del dating show si sarebbero comportate quasi come se fossero già sposate con lui dopo soltanto due uscite insieme.

Michele Dentice: 'Il mio scopo è palesare per primi i miei difetti'

Durante l'intervista a Uomini e Donne Magazine, Michele Dentice ha accennato di aver affrontato un divorzio doloroso e ha confessato che al momento il suo scopo non è far innamorare le donne: "Il mio scopo è palesare per primi i miei difetti e vedere se li accettano" e ha aggiunto: "Sono certo che i lati negativi di una persona, vadano amati più di quelli positivi". A detta del cavaliere, i lati oscuri del carattere di una persona devono essere accettati, affinché una storia possa durare. Dentice ha risposto alle critiche nei suoi confronti da parte di alcune donne del programma di Uomini e Donne: "Se sono passato per un rubacuori o uno spezzacuori, non è di certo per mia volontà".

Il trentaseienne ha poi parlato delle reazioni avute da Roberta e Carlotta all'interno del programma e ha dichiarato: "Le loro reazioni sono state eccessive, mi dispiacerebbe se si fossero sentite ferite".

Dentice: 'Carlotta mi annoiava'

Michele Dentice, sempre a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato della propria esperienza con Carlotta: "Siamo usciti due o tre volte insieme, il fatto che metta ancora bocca su di me e sulle mie frequentazioni, mi perplime".

Il trentaseienne ha dichiarato di aver confessato subito a Carlotta la sua preferenza per Roberta, aggiungendo: "Carlotta mi annoiava e io l'ho chiarito".

Il cavaliere del dating show ha poi parlato di Serena: "È arrivata per me e non ha mai avuto una parola carina nei miei confronti". Dentice ha poi raccontato al settimanale le sue impressioni riguardo Serena, inizialmente entrata nel programma come dama per corteggiarlo in esclusiva.

In merito all'audio che Serena ha fatto ascoltare in studio, Michele ha dichiarato: "Ho trovato il suo gesto indelicato e inaspettato", per poi aggiungere: "Non pensavo fosse così, sembrava dolce e intimidita", riferendosi ai primi giorni di conoscenza.

Michele: 'Roberta ha un carattere particolare'

Il trentaseienne napoletano, ha poi parlato di Roberta al magazine di Uomini e Donne e del carattere della dama, che a suo avviso sarebbe "particolare".

Secondo Michele, gli atteggiamenti di Roberta nei suoi confronti sarebbero sbagliati, poi parlando della personalità della donna ha confessato: "Roberta ha una personalità che vuole primeggiare ma in modo un po' eccessivo, impuntandosi per ottenere quello che vuole".