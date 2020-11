Venerdì 6 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne, iniziata come di consueto con Gemma Galgani. Attraverso le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, si scopre che la dama torinese ha conosciuto un certo Maurizio, un uomo di 50 anni di cui sembra essere rimasta affascinata. Spazio anche a Riccardo Guarnieri, tornato in trasmissione la scorsa settimana e pronto a rimettersi in gioco dopo la rottura con Ida Platano. Il cavaliere è uscito con Giulia ed è in contatto con un'altra dama del parterre, la quale sta uscendo anche con Armando. Brutta sorpresa invece per Gianluca De Matteis, visto che Gabriella si è rifiutata di tornare in trasmissione.

U&D, registrazione 6 novembre: Gemma è presa dal 50enne Maurizio

La registrazione di Uomini e donne del 6 novembre si è aperta con la dama torinese Gemma Galgani, la quale oltre a proseguire la conoscenza con Biagio, ha iniziato a vedersi anche con Maurizio, un cavaliere di 50 anni. Da quanto riporta Il Vicolo delle news, sembra che Gemma sia molto presa dal 50enne.

Tina, ancora in collegamento da casa a causa della quarantena, non ha risparmiato critiche alla sua acerrima 'nemica'. Sabina invece, stanca delle indecisioni di Biagio, ha scelto di non continuare la conoscenza con il cavaliere.

Riccardo Guarnieri esce con Giulia e non solo, rivalità con Armando?

Sempre secondo quando riportato dal sito Il Vicolo delle news, si apprende che Riccardo Guarnieri ha mantenuto la promessa fatta la scorsa settimana e si è rimesso in gioco: il cavaliere tarantino, è uscito con Giulia e ha iniziato a sentire anche un'altra dama.

Quest'ultima è stata definita come una persona molto particolare, che che starebbe uscendo anche con Armando Incarnato.

Guarnieri e Incarnato hanno quindi una una dama 'in comune' e potrebbero tornare a essere in competizione proprio nello studio di Maria De Filippi, come è già successo in passato.

Uomini e donne, spoiler: Gabriella dà un due di picche a Gianluca

In attesa di scoprire come si evolverà il nuovo percorso di Riccardo Guarnieri all'interno di U&D, nella nuova registrazione del 6 novembre, è stato dato spazio anche a Michele Dentice. Dopo la rottura con Roberta della settimana precedente, il cavaliere ha interrotto anche la conoscenza con Giada.

Brutta sorpresa invece per il tronista Gianluca De Matteis, il quale si è ritrovato senza corteggiatrici: Gabriella infatti, ha deciso di lasciare definitivamente il programma, nonostante lui abbia cercato di convincerla a tornare. I fan del giovane tronista di U&D rimarranno quindi delusi, visto che in molti auspicavano un futuro insieme per Gabriella e Gianluca.

Quanto avvenuto nella registrazione del 6 novembre, verrà trasmesso su Canale 5 solo nel corso delle prossime settimane.