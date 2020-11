Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una vita raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali ruoteranno intorno al personaggio di Genoveva e Ursula. La prima, infatti, continuerà a disseminare odio e morte tra gli abitanti di Acacias e anche colei che sembrava essere la sua preziosa alleata in tutte le le vendette, sarà vittima di una terribile uccisione. Ursula Dicenta, infatti, perderà la vita in maniera a dir poco tragica e i sospetti legati alla sua morte ricadranno proprio su Genoveva.

Una Vita, spoiler puntate spagnole: Genoveva confessa di aver ucciso Marcia

Nel dettaglio, Genoveva nel momento in cui si renderà conto che non c'è più nulla da fare con Felipe, dato che l'uomo sceglierà di iniziare un nuovo percorso al fianco di Marcia, deciderà di mettere in atto la sua terribile vendetta.

La donna si scaglierà brutalmente proprio contro Marcia, al punto da causarne la morte.

Marcia, quindi, verrà assassinata e Genoveva si assumerà le colpe per quanto è successo. La donna finirà anche in prigione per essersi macchiata di questo terribile delitto ma non sconterà tutta la sua pena e ben presto verrà scarcerata e potrà tornare in libertà.

La pericolosa Genoveva ritorna da Felipe ma lui lascia Acacias

Grazie ad un parroco che le darà un grande mano, Genoveva potrà abbandonare il carcere prima del previsto senza scontare tutta la sua pena. Un durissimo colpo per Felipe che non potrà sopportare il fatto che la sua amata sia stata brutalmente uccisa e non abbia avuto neppure giustizia.

La situazione degenererà nel momento in cui Genoveva proverà di nuovo a conquistare Felipe. Gli spoiler delle puntate spagnole di Una Vita raccontano che nel momento in cui l'avvocato comincerà a subire le minacce pressanti da parte della donna, deciderà di allontanarsi per un po' di tempo da Acacias e di prendere così le distanze da Genoveva che si è rivelata una donna molto pericolosa.

Ursula viene trovata morta: gli spoiler delle puntate spagnole di Una Vita

Ma il 'piano di morte' di Genoveva non si fermerà e ben presto ci sarà un nuovo clamoroso colpo di scena che riguarderà il suo rapporto con Ursula. Va detto che gli spoiler di Una Vita raccontano che la Dicenta perderà completamente il lume della ragione e si aggirerà per Calle Acacias vestita da suora, chiedendo a Genoveva di redimersi per tutto il male e i crimini che ha compiuto.

Un modo di fare che non piacerà per niente alla donna, la quale sarà protagonista di un'accesissima lite con Ursula. Subito dopo la Dicenta verrà ritrovata senza vita in una pozza di sangue e ovviamente i primi sospetti per legati alla morte della donna ricadranno proprio sulla perfida Genoveva.