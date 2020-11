Secondo le ultime anticipazioni di Un posto al sole, nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 novembre ci saranno molti colpi di scena e novità davvero interessanti. Entrando nello specifico delle trame, Silvia e Michele verranno aggrediti e saranno sotto shock per l'accaduto. Nel frattempo, Serena vorrà confessare i suoi sentimenti a Filippo e si organizzerà per raggiungerlo a Tenerife. Intanto, Renato chiederà a Franco di parlare con Niko per convincerlo a non lasciare gli studi.

Silvia e Michele verranno aggrediti e saranno scossi

Nelle puntate in onda questa settimana, Silvia e Michele verranno aggrediti e per i due le cose si metteranno davvero male.

Nel frattempo, il piano di Roberto Ferri con la complicità di Lara continuerà alla perfezione e Marina e Fabrizio senza saperlo si ritroveranno sempre più nei guai.

Poco dopo, la madre di Rosella e il Saviani saranno ancora scossi per quanto accaduto. Ma non è tutto, in quanto l'ex proprietaria del Caffè Vulcano nasconderà un segreto che potrebbe compromettere l'armonia della coppia.

Leonardo e Serena avranno un duro scontro

Successivamente, Filippo dovrà partire per l'isola spagnola di Tenerife, ma poco prima della partenza Serena vorrà confessargli tutti i sentimenti che prova per l'uomo. Purtroppo per la ragazza, si verificherà un imprevisto e non riuscirà a parlare con il Sartori. Nel mentre Silvia sarà ancora sotto shock per l'aggressione subita con Michele e non riuscirà a riprendersi.

Poco dopo, Alberto deciderà di lavorare per una storica amica della famiglia Palladini. Nel frattempo, Leonardo e Serena avranno un confronto molto duro e l'uomo metterà in crisi Cirillo che sarà piena di sensi di colpa e i suoi dubbi aumenteranno sempre di più. Proprio per questo motivo, la donna rinuncerà almeno per il momento a rivelare tutti i suoi sentimenti a Filippo.

Renato sarà preoccupato per Niko

Intanto, Renato sarà molto preoccupato per suo figlio Niko che avrà deciso di lasciare gli studi e per questo motivo chiederà a Franco di provare a parlargli. Nel mentre, Silvia e Michele si allontaneranno, in quanto quest'ultimo si domanderà se ha davvero fatto il possibile per proteggere sua moglie.

Invece, Alex tirerà fuori gli artigli pur di proteggere la gestione del caffè Vulcano.

Infine, Marina e Fabrizio avranno diversi problemi di liquidità, mentre Roberto grazie al suo asso nella manica tenterà una mossa a sorpresa. Invece, Serena deciderà di partire per Tenerife per raggiungere Filippo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della soap opera per scoprire come si evolverà la vicenda che ha visto coinvolti Silvia e Michele.