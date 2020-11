Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, ambientata in un lussuoso condominio situato a Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 16 al 20 novembre 2020, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi matrimoniale che travolgerà Silvia e Michele, sui problemi lavorativi di Giulia e Marina e sui tentativi fatti da Patrizio per salvare la sua relazione con Rossella.

Silvia e Michele si allontanano

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che dopo essere stati rapinati, Silvia e Michele non riusciranno a riavvicinarsi anzi la tensione fra di loro continuerà ad aumentare a causa delle loro incomprensioni.

Nel frattempo, Rossella e Patrizio rifletteranno molto sui loro sentimenti e su come potrebbero tentare di recuperare la loro storia d'amore. Le persone più vicine a Niko inizieranno a chiedersi come mai il ragazzo abbia deciso di apportare dei cambiamenti così radicali alla sua vita. Dopo aver ricevuto una delusione lavorativa, Giulia deciderà di non accettare passivamente la sconfitta subita.

Alex e Vittorio riusciranno a convincere Patrizio a cercare di recuperare il suo rapporto con Rossella anche se la situazione fra i due giovani si rivelerà essere più complicata del previsto. Silvia inizierà a mettere in dubbio il suo rapporto con Michele quando gli sentirà dire in radio qualcosa che non si aspettava.

Susanna si sentirà in colpa per aver spinto Niko a lasciare la sua vecchia attività per lavorare in un nuovo studio.

Susanna cerca di aiutare Niko

Giulia chiederà a Michele di aiutarla in un suo progetto lavorativo senza sapere che la sua richiesta non farà altro che peggiorare la sua situazione familiare.

Patrizio incontrerà nuovamente Ilaria per un chiarimento, mentre Marina dovrà fronteggiare una crisi di liquidità dovuta alle manovre ideate da Roberto per rovinarla.

A causa di Cinzia, Cotugno non potrà portare Bice in vacanza ad Ischia. Silvia e Michele verranno chiamati in commissariato in merito alla rapina subita, mentre Marina cercherà in tutti modi di frenare le lamentele degli operai.

Guido cercherà di dare dei consigli a Cotugno per aiutarlo a superare la delusione per la vacanza perduta. Roberto Ferri sarà molto felice di vedere che i cantieri di Marina e Fabrizio non versano in buone acque. Alberto e Patrizio si scontreranno nuovamente, acuendo l'animosità che da sempre caratterizza il loro rapporto. Dopo aver incontrato Niko e aver parlato con lui, Susanna prenderà una difficile decisione che potrebbe cambiare la sua vita e quella del ragazzo.