Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che stanno andando ora in onda in Spagna e che tra alcuni mesi arriveranno anche in Italia su Canale 5 ci saranno molte novità davvero interessanti. In particolare, Genoveva Salmeron vorrà continuare a mantenere il suo controllo su Felipe Alvarez Hermoso e tutto ciò genererà non pochi problemi a Natalia Quesada. Quest'ultima dovrà sedurre l'uomo, però poi le cose cambieranno in quanto la sorella di Aurelio e l'avvocato si innamoreranno.

Felipe andrà a Vienna da suo figlio

Nelle puntate spagnole che andranno in onda prossimamente in Italia, Genoveva sarà ancora disposta a tutto pur di tenere l'avvocato sotto il suo controllo.

Tutto ciò accadrà dopo la fine del matrimonio tra Salmeron e Felipe che avverrà quando la dark lady denuncerà se stessa per l'omicidio di Marcia. Genoveva infatti finirà in prigione, ma non vorrà restarci a lungo e così si farà aiutare da un sacerdote. Dopodiché, la donna tornerà ad Acacias 38 e provocherà la furia di Alvarez Hermoso.

Felipe non reagirà bene alla liberazione della sua ex moglie, ma i suoi amici gli consiglieranno di lasciar perdere questa battaglia. L'uomo ascolterà il consiglio e raggiungerà suo figlio Tano a Vienna. Dopo un po' di tempo, Felipe tornerà ad Acacias 38 e si avvicinerà a Natalia Quesada. L'avvocato però non sarà a conoscenza che l'ex amante di Antonito Palacios si avvicinerà a lui solo perché sarà manipolata da Genoveva.

Infatti, la dark lady stringerà un'alleanza con Aurelio, fratello della ragazza, per conquistare il quartiere spagnolo.

Genoveva e Aurelio rapiranno Natalia

Successivamente non tutto andrà come pianificato da Genoveva, in quanto Natalia inizierà a provare davvero dei sentimenti nei confronti di Felipe che apparirà molto preso dalla donna.

Salmeron si renderà conto della situazione che si sarà venuta a creare e tornerà a manipolare Natalia, in quanto non la vorrà vedere tra le braccia dell'avvocato. Nel dettaglio, la dark lady chiederà alla Quesada di far ingelosire Alvarez Hermoso con Pierre Caron. La sorella di Aurelio si rifiuterà di obbedire a quest'ordine di Genoveva, ma verrà minacciata da Pierre.

Quest'ultimo dirà alla Quesada che se non obbedirà agli ordini, verrà denunciata alla polizia come spia della Germania.

Dunque, Natalia si ritroverà con le spalle al muro e dovrà fare ciò che le viene chiesto. La dark lady però a un certo punto si sentirà in colpa per la ragazza, in quanto non avrebbe voluto che si arrivasse fino a questo punto. Genoveva deciderà di salvare Natalia e pianificherà con Aurelio di rapirla e portarla via da Acacias 38.

Nel frattempo, Quesada e Felipe decideranno di procedere lentamente con la loro relazione, anche se inizieranno a parlare di un futuro insieme, ignari di quanto pianificato dalla Salmeron e Aurelio. Poi, però cambieranno le carte in tavola, in quanto l'avvocato verrà messo al corrente che Natalia è indagata per la morte di Felicia.