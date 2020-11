Lo sceneggiato DayDreamer - Le ali del sogno in meno di un anno dalla sua conclusione in Turchia, continua a ottenere un grande successo anche su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo prossimamente, dicono che Sanem Aydin (Demet Özdemir) vivrà un momento complicato dopo essere stata abbandonata da Can Divit (Can Yaman).

Mentre il fotografo se ne andrà via da Istanbul per aver fatto finire Yigit (Utku Ateş) in ospedale, la scrittrice seguirà una terapia con l’aiuto di un’amica psicologa che conoscerà durante il suo ricovero in una clinica.

DayDreamer, spoiler turchi: la sorella di Leyla e Can si incontrano dopo un anno

Nelle trame tratte dalle puntate turche di DayDreamer in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, la protagonista Sanem si troverà in una bruttissima situazione. Tutto comincerà quando Can non appena Yigit lo accuserà di aver bruciato il diario della sorella di Leyla perderà le staffe, facendolo finire in ospedale dopo un’aggressione. Il fotografo se ne andrà via da Istanbul partendo con la propria barca con la speranza di riuscire a dimenticarsi di Sanem, e facendola cadere nello sconforto totale. Quando sarà passato esattamente un anno, la secondogenita degli Aydin acquisterà un biglietto per un vecchio cinema, e Can la riconoscerà grazie al suo profumo.

Alla fine dello spettacolo la scrittrice intravedrà l’ombra del suo ex fidanzato rimanendo sconvolta.

A questo punto i telespettatori vedranno Sanem vivere in una villa in campagna fuori città per prendersi cura delle sue erbe selvatiche grazie a Mihriban, una persona che farà di tutto per farla guarire.

Intanto Leyla ed Emre si trasferiranno in modo definitivo a casa Aydin, a seguito del fallimento della Fikri Harika per essere rimasti senza un lavoro. Mevkibe e Huma invece finalmente sembreranno andare d’accordo: quest’ultima però continuare ad aiutare Yigit a fare breccia nel cuore di Sanem. Tra le novità ci sarà anche la partenza di Muzaffer, che dopo il divorzio da Guliz avvierà un’attività di commercio specializzata nella vendita di frutta e verdura con CeyCey.

Deren invece spererà nella riapertura dell’agenzia dei Divit.

Sanem ha avuto un brutto crollo nervoso, Can vuole riconquistare la sua ex fidanzata

Dagli spoiler turchi si evince che Can dopo aver incontrato Sanem apparirà parecchio confuso: nonostante ciò il fotografo saluterà il padre Aziz prima di lasciare nuovamente la Turchia. Quest’ultimo alloggerà a casa della sua ex fiamma Mihriban, e con uno stratagemma riuscirà a convincere il suo primogenito a rimandare la sua partenza. Inoltre il signor Divit vorrà rimettere in piedi la Fikri Harika, con l’aiuto della storica squadra.

Nel contempo anche Sanem sarà abbastanza spiazzata per aver visto Can, anche se continuerà ad odiarlo per essersi allontanato da lei senza darle alcuna spiegazione.

Il primogenito di Aziz grazie ad Emre apprenderà che la sua ex assume dei farmaci da quando ha avuto un brutto crollo nervoso per colpa del suo abbandono. Il fotografo verrà anche a conoscenza che Mevkibe e Nihat si sono addirittura visti costretti a ricoverare Sanem in una clinica per un lungo periodo, non appena è sprofondata nella depressione. Infine la sorella di Leyla avrà il sostegno della sua nuova amica Deniz, invece Can nonostante la sua ex fidanzata sarà abbastanza fredda con lui e i coniugi Aydin gli chiederanno di stare distante da loro figlia, sarà deciso a riconquistarsi la fiducia della fanciulla.