Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 3 a domenica 8 novembre ci saranno diversi colpi di scena e delle novità davvero interessanti. In particolare, Thomas si risveglierà e verrà interrogato dal detective Sanchez. Lo stilista, però, non denuncerà la sua matrigna e confermerà al poliziotto che si è trattato di un incidente. Intanto, Ridge e Brooke saranno sempre di più ai ferri corti a causa di Thomas.

Le condizioni di Thomas miglioreranno

Nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5, il detective Sanchez andrà in ospedale per interrogare Ridge Forrester e Brooke Logan che però saranno molto infastiditi dalle accuse del poliziotto.

Intanto, Hope sarà al capezzale dello stilista privo di sensi e gli rimprovererà tutto il dolore che le ha provocato. Proprio in quel preciso momento, l'uomo si risveglierà.

Successivamente, Quinn vorrà giustificare tutto l'operato di Flo, ma allo stesso tempo concorderà con suo figlio che la ragazza non meriterà più la loro fiducia. Intanto, Wyatt Spencer si riavvicinerà a Sally e i due decideranno insieme di dare una seconda possibilità alla loro storia d'amore. Le condizioni dello stilista miglioreranno, mentre il rapporto tra Brooke e Ridge si farà sempre più difficile proprio a causa dell'incidente.

Ridge e Brooke litigheranno per Thomas

Poco dopo, il detective Sanchez interrogherà Thomas per cercare di capire la dinamica dell'incidente, però lo stilista dirà al poliziotto che si sarà trattato di un incidente e chiederà scusa a tutti quanti.

Dunque, il giovane deciderà di non denunciare la moglie di suo padre. Intanto, tra Ridge e Brooke ci sarà l'ennesima discussione su Thomas, in quanto l'imprenditore dirà alla donna che è fortunata perché il figlio non l'ha denunciata. Logan, però, dirà a suo marito di aver agito solo per il bene di sua figlia Hope che era in pericolo.

Nel frattempo, Sally e Wyatt vorranno darsi una seconda opportunità e ragioneranno sul da farsi.

Bill andrà da Thomas in ospedale

Intanto, Brooke e Ridge saranno sempre più in crisi, in quanto la donna sarà convinta di aver agito per il bene di sua figlia, mentre il Forrester senior sarà convinto che sua moglie odi Thomas.

Nel mentre, l'uomo deciderà di lasciare la villa per andare a far visita a Flo in prigione per parlargli chiaramente. In particolare, Ridge dirà alla giovane che gli farà pagare tutte le sofferenze che ha causato alla sua famiglia. Poco dopo, Bill Spencer andrà in ospedale da Thomas e gli rinfaccerà tutte le sue responsabilità, mentre sopraggiungerà Ridge che cercherà di difendere suo figlio.