Le anticipazioni di Una vita, relative alle puntate che andranno in onda in Spagna dal 23 al 27 novembre, rivelano che Felipe e Natalia si avvicineranno moltissimo. Il loro amore, però, verrà ostacolato da Genoveva. Casilda e Fabiana, invece, metteranno in guardia Alodia da Ignacio senza ottenere grossi risultati.

Intanto, si apriranno delle indagini per scoprire chi abbia ucciso Felicia. Marcos crederà che la colpevole sia Natalia, a tal proposito, Felipe chiederà a Mendez di indagare più a fondo sulla questione. Bellita, invece, acquisterà delle erbe miracolose che la renderanno molto attiva.

Anticipazioni Una Vita: la richiesta di Genoveva a Natalia

Nelle puntate di Una Vita, che andranno in onda in Spagna fino a venerdì 27 novembre, vedremo che Felipe e Natalia saranno sempre più in sintonia. I due si concederanno una cena romantica, la quale verrà discussa da molti abitanti del quartiere. Genoveva, però, terrà sotto controllo tutta la situazione in quanto il suo obiettivo è quello di sbarazzarsi di Felipe. Salmeron, infatti, allo scopo di allontanare i due piccioncini, spingerà Natalia a far ingelosire il suo compagno con Pierre Caron. La sorella di Aurelio, tuttavia, non sembrerà disposta ad assecondare le richieste della sua interlocutrice. La posizione di Natalia nel quartiere diventerà sempre più difficile, specie dopo che Marcos diffonderà la voce secondo cui Felicia possa essere stata uccisa proprio dalla giovane compagna di Alvarez Hermoso.

Pierre Caron minaccia la compagna di Felipe

A questo punto, Pierre Caron si troverà a minacciare la sorella di Aurelio. L'uomo le dirà di rispettare le sue condizioni altrimenti la denuncerà come spia al servizio dei tedeschi. Genoveva, una volta appresa la situazione, dirà ad Aurelio di voler sequestrare Natalia allo scopo di proteggerla.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Alberto continuerà a lottare per difendere i diritti dei lavoratori che rischiano di finire in carcere. A tale scopo, l'uomo si recherà da Miguel per richiedere il suo aiuto. Quest'ultimo deciderà di venire in contro alle esigenze degli scioperanti.

Salmeron vuole rapire la sorella di Aurelio

Nei prossimi episodi di Una Vita vedremo anche che Casilda e Fabiana consiglieranno ad Alodia di non fidarsi troppo di Ignacio. La donna, però, farà fatica a credere alle parole delle due interlocutrici. Dopo tale incontro, infatti, Alodia si concederà al suo uomo. Intanto, Bellita, acquisterà delle erbe molto particolari in un negozio di burro. Gli effetti di tali infusi sì dimostreranno particolarmente elettrizzanti per la protagonista, per tale ragione, ne parlerà con i suoi amici. Rosina, dal canto suo, costringerà suo marito a bere tali tisane. Gli effetti su di lui, però, non daranno gli esiti sperati. Alberto, infine, informerà Miguel in merito agli ultimi sviluppi dello sciopero.