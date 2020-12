Dopo il successo ottenuto in Italia grazie alle soap opera "Bitter Sweet" e poi "DayDreamer - Le ali del sogno", Can Yaman farà parte di un nuovo progetto con Luca Bernabei che lo vedrà nei panni del personaggio di Sandokan. In questa nuova fiction, l'attore turco si troverà a lavorare al fianco di Luca Argentero.

Can Yaman nei panni di Sandokan in una nuova serie tv

L'attore turco Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano grazie alla soap Bitter Sweet andata in onda lo scorso anno su Canale 5. Successivamente, il giovane ha avuto un ulteriore successo con la fiction DayDreamer - Le ali del sogno, che va in onda attualmente sulle reti Mediaset.

L'emittente radiofonica RTL 102.5 ha lanciato una notizia che farà molto piacere ai fan dell'attore turco. Luca Bernabei, produttore televisivo, ha infatti dichiarato che Can farà parte di una fiction incentrata sul personaggio di Sandokan. Yaman, inoltre, si troverà a lavorare nella nuova Serie TV con l'attore italiano Luca Argentero, protagonista della fiction Doc - Nelle tue mani.

Can Yaman si è anche collegato telefonicamente con la radio e ha ammesso di essere felice di partecipare a questo progetto internazionale e di poter interpretare il ruolo di Sandokan. I fan dell'attore hanno preso la notizia con entusiasmo e sono curiosi di vederlo nelle vesti del personaggio che, negli anni Ottanta, ha reso famoso l'attore Kabir Bedi.

Can Yaman torna al look 'selvaggio' per la nuova fiction

Oltre al talento come attore, dimostrato in varie soap turche, Can Yaman è diventato un sex symbol anche grazie al personaggio di Can Divit.

L'ultimo progetto a cui ha fatto parte Can Yaman è stata la soap turca dal titolo Bay Yanlis. L'attore ha lavorato insieme alla sua collega e amica Ozge Gurel, con la quale aveva già condiviso la fiction Bitter Sweet.

La serie tv in questione sarà trasmessa prossimamente su Canale 5 con il titolo Mr Wrong (che in italiano vuol dire Signor Sbagliato), per l'occasione Can andrà in scena nuovamente con capelli corti e senza barba.

Mentre nella serie successiva l'attore turco sfoggerà nuovamente uno stile più "selvaggio", con barba e capelli lunghi, dovendo interpretare appunto il personaggio di Sandokan.

Non è ancora chiaro dove saranno concentrate le riprese e, al momento, non vi sono ulteriori dettagli: a gennaio Yaman dovrà incontrarsi nuovamente con Luca Bernabei per definire gli ultimi dettagli. Secondo quanto reso noto, nella serie reciterà anche Luca Argentero.