Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno: le anticipazioni delle nuove puntate turche in onda prossimamente in prima serata su Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti importanti legati al triangolo che vede coinvolti Sanem, Can e Yigit. Quest'ultimo, infatti, sarà sempre più presente nella vita della giovane Aydin e farà di tutto per allontanarla dal fotografo nel momento in cui il giovane Divit tornerà di nuovo a Istanbul dopo un anno di assenza. Yigit giocherà sporco alle spalle di Sanem ma la verità, fortunatamente, verrà presto a galla.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Yigit contro Can e Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Yigit comincerà a essere ossessionato dalla gelosia nei confronti di Can e Sanem, soprattutto dopo che la ragazza rifiuterà la sua proposta di matrimonio e si avvicinerà di nuovo al fotografo.

A quel punto, mosso dalla rabbia e dall'ira, Yigit si accorderà con Cemal e avrà come obiettivo quello di distruggere il mercato delle creme di Sanem e in questo modo metterla nei guai. L'editore, infatti, crede che questa sua nuova mossa possa essere fondamentale per fare in modo che Sanem torni di nuovo da lui e si allontani così da Can Divit.

Intanto, grazie all'aiuto di Bulut, Sanem scoprirà come l'avvocato che ha curato la causa del contadino che l'ha denunciata per le sue creme sia lo stesso di Cemal. Quando i due proveranno ad ascoltare la versione dei fatti del legale, questo si rifiuterà di parlare.

Yigit viene smascherato

Così, Can proporrà a Sanem di andare direttamente a casa del loro rivale per affrontarlo di persona, ma l'incontro non andrà come sperato.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Sanem riuscirà però ad intercettare una telefonata di Cemal che, parlerà al telefono con il misterioso interlocutore delle creme che le ha riprodotte e le tiene conservate in un magazzino, pronto a commercializzarle quando si saranno calmate le acque.

Can e Sanem riusciranno a intrufolarsi in questo magazzino e a rubare alcuni vasetti di creme che saranno la prova delle malefatte di Cemal.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'investigatore privato di Can, informerà il fotografo che Cemal si trova in un ristorante con il suo complice.

Sanem contro Yigit: le anticipazioni turche di DayDreamer

I due raggiungeranno il luogo indicato e scopriranno che l'interlocutore misterioso, in realtà, è proprio Yigit. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che solo in quel momento Sanem si renderà conto di essere stata sfruttata e raggirata dall'editore che, in realtà, voleva solo farle del male alle sue spalle.

La reazione della giovane Aydin sarà molto dura: chiederà a Yigit di sparire per sempre dalla sua vita e di non farsi vedere mai più. In seguito Sanem chiederà scusa a Can per aver messo in dubbio, in passato, le sue parole credendo ai racconti di Yigit che in realtà ha sempre mentito.