Tra le protagoniste indiscusse de Il Paradiso delle Signore vi è l'attrice Vanessa Gravina che il pubblico della soap opera di Rai 1 conosce per il ruolo di Adelaide di Sant'Erasmo. Presente fin dalla prima puntata della serie, la contessa è uno dei personaggi chiave di questa soap, sulla quale si regge gran parte della trama e degli intrighi che ruotano intorno alle vicende dei protagonisti del "grande magazzino" più famoso del piccolo schermo. In una recente intervista l'attrice ha ammesso che questo periodo non è per nulla facile per le riprese della serie.

Vanessa Gravina, alias Adelaide de Il Paradiso delle signore, racconta le difficoltà sul set

In queste settimane, infatti, gli attori protagonisti de Il Paradiso delle signore sono impegnati con le riprese della soap opera quotidiana di Rai 1 e stanno facendo i conti con la pandemia della Covid-19 che sta mettendo a dura prova anche il loro operato.

"Non è facile" ha ammesso l'attrice che veste i panni di Adelaide aggiunto che in questo periodo tutti si salutano ad almeno tre metri di distanza l'uno dagli altri e tutti i giorni sono costantemente monitorati.

"Tra tamponi ripetuti, anche tre a settimana, e test sierologici" ha ammesso la Gravina ammettendo che la vita sul set de Il Paradiso delle signore non è semplice in questo periodo, così complicato per tutti. "Sentiamo tutti una grande responsabilità" ha proseguito l'attrice.

Le parole dell'attrice di Adelaide su una possibile gravidanza

E nel corso dell'intervista Vanessa Gravina ha avuto modo di parlare anche delle affinità che la legano con il personaggio della contessa Adelaide, tra cui il fatto che entrambe non hanno figli. A tal proposito l'attrice ha ammesso che tra lei e suo marito vi è una grandissima intesa ma per il momento non ha messo in calendario la maternità perché fa un tipo di lavoro molto impegnativo.

"Un figlio è una grande responsabilità" ha ammesso Vanessa che, tuttavia, non ha escluso a priori la possibilità di poter diventare mamma in futuro. A tal proposito ha ammesso che magari in futuro, proprio al termine delle riprese de Il Paradiso delle signore, potrebbe prendere in considerazione questa possibilità.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Adelaide contro Beatrice e Vittorio

Intanto continua ad essere la protagonista indiscussa delle nuove puntate della soap opera in onda tutti i giorni su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che nei prossimi episodi, Adelaide proverà in tutti i modi a tenere lontani Beatrice da Vittorio, marito di sua nipote Marta che si trova ancora negli Stati Uniti D'America.

Per evitare che Beatrice e Vittorio trascorrano il periodo delle feste di Natale assieme, Adelaide revocherà le ferie alla donna e questa sua scelta manderà su tutte le furie Vittorio.